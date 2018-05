Près de 1 500 professionnels venus de plus de 60 pays participent au XXXVIIe Congrès mondial sur les fruits à coque et les fruits secs à Séville, en Espagne

Le plus grand évènement international de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs bat son record d'assistance en attirant pratiquement 1 500 participants de plus de 60 pays

L'industrie prévoit des volumes de production de fruits à coque et de fruits secs prometteurs pour la saison 2018/2019

Des e xperts renommés - comme le Professeur Jordi Salas-Salvadó et le Dr Ramon Estruch - ont pris part à la mise à jour de la recherche sur la nutrition

Le prochain Congrès de l'INC se tiendra à Boca Raton , en Floride, du 22 au 25 mai 2019

L'International Nut and Dried Fruit Council - Conseil international des fruits à coque et des fruits secs - (INC) a célébré le XXXVIIe Congrès mondial sur les fruits à coque et les fruits secs du 21 au 23 mai 2018, à Séville, en Espagne. Avec près de 1 500 participants, le seul et plus grand évènement de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs a battu son record de fréquentation.

Des professionnels de plus de 60 pays ont participé à ce Congrès de trois jours pour partager leurs connaissances et leurs idées sur le développement des marchés, la chaîne d'approvisionnement, la consommation, l'innovation des produits, la sécurité alimentaire, la nutrition et la recherche. Le Congrès a comporté 18 séances, dont des tables rondes, des séminaires et des présentations de conférenciers éminents.

Une production prometteuse de fruits à coque et de fruits secs

Les leaders de l'industrie ont prévu des volumes prometteurs de production de fruits à coque et de fruits secs pour la présente saison, en adéquation avec la tendance à la hausse soutenue des années précédentes. Lors des tables rondes du Congrès, la production mondiale des fruits à coque a été estimée à 4,5 millions de tonnes métriques (calculées en cerneaux et noyaux, sauf pour les pistaches en coque) pour la période 2018/2019, ce qui représente une hausse de 5 % par rapport à la saison précédente et de 27 % par rapport à la moyenne des 10 dernières années. Cette estimation précoce est conforme à la tendance positive observée au cours des dix dernières années.

La production d'amandes continue d'augmenter d'année en année et la récolte 2018/19 devrait atteindre 1,3 million de tonnes métriques (en cerneaux et noyaux). En hausse de 5 %, la récolte des noix de cajou devrait s'élever à plus de 800 000 tonnes métriques. Les augmentations les plus sensibles cette saison devraient concerner les noix du Brésil, les pistaches, les noix de Macadamia et les noix de pécan. Prévue à environ 29 000 tonnes métriques, la production de noix du Brésil devrait se rétablir de la pénurie de la saison dernière et revenir à des niveaux normaux sur la période 2018/19. La récolte mondiale de pistaches devrait également augmenter de 31 %, principalement en raison d'une récolte importante aux États-Unis (retour à une croissance annuelle régulière) et d'une récolte exceptionnelle attendue en Turquie. Au total, en 2018, les cultures de noix de Macadamia et de noix de pécan devraient augmenter respectivement de 12 % et 10 % et, en raison de l'augmentation des superficies plantées dans les principaux pays producteurs, l'offre des noix de Macadamia devrait continuer à augmenter dans les années à venir. L'offre de noisettes devrait être similaire à celle de la saison précédente. Selon les premières estimations, les cultures de noix et de pignons resteront dans les limites des niveaux moyens des dernières années. La production mondiale de cacahouètes devrait atteindre 38,7 millions de tonnes (calculées en incluant la coque) en 2018/19, soit une augmentation de 3 % par rapport à la moyenne des dix années précédentes.

La production mondiale de fruits secs devrait atteindre près de 3,2 millions de tonnes métriques en 2018/19, soit 6 % de plus que la saison précédente et 23 % par rapport à la moyenne des dix dernières années, en raison d'une augmentation prévue de la production de raisins secs, de raisons de Smyrne et de raisins de Corinthe (9 %), de dattes de table (7 %), de canneberges séchées sucrées (6 %) et de pruneaux (5 %). Les premières estimations des abricots secs et des figues sèches pour le monde entier parlent de niveaux de production moyens de plus de 214 000 tonnes et 126 000 tonnes, respectivement.

Conférenciers éminents et séminaires

Le Dr Andreu Veà, connu sous le nom de « biographe d'Internet », et qui aime se décrire comme un « observateur du monde » a donné un aperçu de « L'Internet des objets qui comptent », tandis que le juriste de renom Antonio Garrigues Walker, président de la Garrigues Foundation, ainsi que président d'honneur et président du conseil du cabinet d'avocats Garrigues, a donné un aperçu des tendances géopolitiques actuelles. « Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes, nous avons le droit d'affronter et de résoudre les problèmes », a expliqué M. Garrigues au sujet de la montée actuelle du populisme dans le monde entier.

Le Congrès a également réuni d'éminents nutritionnistes tels que le Professeur Jordi Salas-Salvadó, président du Forum mondial de l'INC pour la recherche et la diffusion de la nutrition, et le Dr Ramon Estruch, coordinateur de l'étude primée PREDIMED. Le professeur Salas-Salvadó a présenté les « nouveaux résultats sur les liens entre fruits à coque et fruits secs et la santé », tandis que le Dr Estruch a donné une conférence sur la recherche PREDIMED, qui est la plus grande étude de prévention primaire randomisée jamais réalisée, qui montre qu'un régime méditerranéen typique agrémenté de fruits à coque est bénéfique pour éviter l'incidence de plusieurs maladies chroniques graves chez les sujets à haut risque cardiovasculaire. L'étude a été menée dans 16 centres en Espagne auprès de 7 500 participants, sur la base d'un suivi moyen de 4,8 ans. « Les résultats ont montré une réduction significative (28-30 %) du critère d'évaluation combiné de la crise cardiaque, de l'accident vasculaire cérébral et de la mort pour des causes cardiovasculaires », a expliqué le Dr Estruch. « Les chercheurs ont découvert qu'un régime méditerranéen comportant une poignée de 30 g de fruits à coque mélangés (noix, amandes et noisettes) par jour peut aider à améliorer les maladies cardiaques, le syndrome métabolique, le diabète, le poids et les fonctions cérébrales », a-t-il conclu.

Le programme du Congrès comprenait également un séminaire scientifique, présidé par Pino Calcagni, où la Dr Alison Blackwell a été invitée à donner une conférence sur la gestion des bactériophages des contaminants de la Salmonella des fruits de la vigne. « L'utilisation de bactériophages - ennemis naturels des bactéries - est une alternative possible à l'application d'agents bactéricides conventionnels, en particulier dans la production biologique », a affirmé la Dr Blackwell, avant d'ajouter : « Les études mettent actuellement l'accent sur les méthodes d'application de bactériophages sur les fruits secs dans le but de réduire le risque de contamination initiale sur les tapis de séchage, ainsi que de fournir une protection étendue contre les bactéries pathogènes pendant le traitement ».

Prix de l'INC : mettre en valeur les meilleurs de l'industrie

Les prix de l'INC visent à reconnaître les leaders et les visionnaires exceptionnels qui contribuent à l'excellence de l'industrie des fruits à coque et des fruits secs. Plusieurs personnalités éminentes et entreprises remarquables ont reçu une reconnaissance lors du Congrès de l'INC à Séville. Le prix individuel Golden Nut a été décerné à M. Giles Hacking, pour sa contribution au secteur de l'INC ; Borges Agricultural and Industrial Nuts a reçu le prix Golden Nut à l'entreprise ; le prix d'excellence en recherche a été attribué au groupe de l'étude PREDIMED tandis que le chef et propriétaire du restaurant Can Bosh, Joan Bosch, a reçu le prix d'excellence en gastronomie. Setton Pistachio de Terra Bella a reçu le prix de l'innovation de l'INC pour ses douceurs molles à base de pistache 100 % naturelles.

Enfin, le directeur exécutif de l'INC, Goretti Guasch, a présenté le rapport annuel de l'INC le dernier jour du Congrès. Dans le cadre des activités de marketing, la campagne « Nuts for a Healthier World » (Des fruits à coque pour un monde plus sain) a également été lancée à Séville. Cette action marketing se décline en une série de vidéos liées à un projet solidaire, dans l'optique de promouvoir l'industrie tout en contribuant à un monde plus sain et plus juste. Un sac de mélange de fruits à coque et fruits secs sera donné aux personnes dans le besoin chaque fois que les vidéos seront partagées sur les médias sociaux.

