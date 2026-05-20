Près de quatre entreprises sur cinq en Europe de l'Ouest confrontées aux retards de paiement, une enquête Atradius constate

AMSTERDAM, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- Un accès restreint au financement bancaire en Europe de l'Ouest est en train de conduire à un changement structurel dans le comportement de paiement B2B.

Désormais de plus en plus d'entreprises s'appuient sur le crédit commercial pour financer les ventes, portant sa part à 52 % de toutes les transactions B2B. En conséquence, les fournisseurs absorbent un risque d'impayé plus élevé alors que le comportement de paiement se détériore, selon le Baromètre Atradius des pratiques de paiement 2026 publié aujourd'hui.

The Atradius Payment Practices Barometer finds that Western European businesses cite economic slowdown, cost pressures on the business, and geopolitical instability as top concerns shaping B2B payment behaviour.

Silvia Ungaro, Senior Advisor Atradius commente sur les tendances de paiement B2B :

« L'accès plus difficile au financement bancaire contraint les entreprises à explorer des financements alternatifs, en particulier le crédit commercial. Ce changement, cependant, se produit à un moment où la trésorerie est déjà sous pression, principalement en raison des retards de paiements, immobilisant le fonds de roulement. »

Les entreprises d'Europe de l'Ouest font face à des coûts des intrants en hausse et à une pression croissante sur leur rentabilité, conséquences de l'inflation et de la volatilité des prix de l'énergie liée aux tensions géopolitiques. En même temps, les taux d'intérêt restent élevés alors que les banques maintiennent une position prudente, reflétant une dégradation des risques et entraînant le resserrement de l'accès au crédit pour les entreprises.

La pression sur le fonds de roulement est principalement due à la l'augmentation des retards de paiement, plutôt qu'à l'allongement des délais de règlement. De nombreuses entreprises déclarent disposer de moins de trésorerie pour leurs opérations quotidiennes. La dépendance au financement externe augmente, souvent à un coût plus élevé, tandis que les reports d'investissements deviennent plus visibles. À mesure que les retards deviennent plus fréquents, le risque d'impayés se répercute en escalier sur tous les acteurs des chaînes d'approvisionnement, augmentant la pression financière dans l'ensemble des filières.

Près de quatre entreprises sur cinq déclarent subir des retards de paiement, avec pour conséquence pour une sur quatre, des pertes allant jusqu'à 5 %, un niveau qui érode progressivement les fonds de roulement et la rentabilité.

En regardant vers l'avenir, la confiance des entreprises reste fragile. Plus de la moitié des entreprises ne s'attendent pas à une amélioration significative à court terme du comportement de paiement B2B, et environ un tiers planifie désormais plusieurs scénarios pour prévoir leur activité des mois à venir face à l'incertitude économique. Celles qui acceptent cette incertitude et gèrent le risque de paiement avec cet état d'esprit sont mieux positionnées pour préserver leur activité. Le défi pour les entreprises réside dans l'équilibre entre flexibilité et resserrement des procédures de credit management, là où la pression augmente.

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