Présence d'ADATA Industrial à Embedded World 2026

TAIPEI, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- ADATA Industrial - la première marque mondiale de stockage embarqué de qualité industrielle, a annoncé sa participation à Embedded World 2026, qui aura lieu du 10 au 12 mars à Nuremberg, en Allemagne. ADATA Industrial, ainsi que TRUSTA, la marque de stockage d'entreprise du groupe ADATA, et ATrack - une filiale d'ADATA, la première marque mondiale de produits et de services télématiques - exposeront sous le thème « Empowering the AI Future », démontrant des applications avancées de l'IA, y compris des solutions de stockage de niveau entreprise et des réalisations de déploiement dans le monde réel, centrées sur l'intégration logiciel-matériel pour construire un écosystème d'IA complet, faisant écho à l'esprit infini « ∞ » de la marque et représentant un nouveau chapitre audacieux dans l'innovation basée sur l'IA.

ADATA

Intégration logiciel-matériel : accélérer le déploiement de l'IA de périphérie

Le déploiement de l'IA à la périphérie nécessite plus qu'un matériel de haute performance - il nécessite une intégration logicielle et matérielle transparente pour transformer les données brutes en décisions intelligentes. ADATA Industrial répond à ce besoin avec une approche complète allant du stockage de qualité industrielle aux plates-formes de gestion intelligentes, couvrant quatre verticales d'applications IA fondamentales : « Automatisation de la périphérie » pour le contrôle en temps réel, « Vie intelligente » pour les applications médicales et de vente au détail, « Connexion » pour les réseaux à faible latence et « Mouvement » pour les environnements de transport robustes.

Les produits présentés comprennent des disques SSD U.2 PCIe Gen5 avec flash eTLC et BiCS8 3D NAND, des modules industriels DDR5 6400 et LPDDR5 CAMM2 à 8533 MT/s pour les charges de travail HPC. Les plateformes propriétaires « A+ IntelliManager » et « A+ Analyzer » exploitent l'apprentissage automatique pour la surveillance en temps réel de l'état des disques SSD, la prédiction des anomalies et la maintenance préventive.

TRUSTA et ATrack : extension de l'IA de l'entreprise à la périphérie

La boîte à outils de TRUSTA co-orchestre les ressources GPU, DRAM et SSD pour optimiser l'inférence des grands modèles de langage sur site avec une dépendance réduite à l'égard de l'informatique en nuage. Le SSD T7P5 PCIe 5.0 délivre jusqu'à 13 500/10 300 Mo/s à 447 Mo/s/W, soit environ 1,6 fois plus que les produits comparables, et présente une durabilité de 3 DWPD. Il est associé à un RDIMM DDR5 de 128 Go pour les charges de travail intensives.

ATrack dévoile la série VBox-AI, une puissante suite de systèmes d'intelligence artificielle conçus pour les applications de nouvelle génération dans les véhicules et dans le secteur de la construction. Au-delà des ordinateurs industriels traditionnels, la gamme propose une intégration riche du bus CAN et des E/S pour une connectivité IoT transparente.

*Rendez visite à ADATA au Hall 3, Stand 449 au centre d'exposition de Nuremberg pour découvrir les dernières percées en matière d'innovation dans le domaine du stockage de l'IA.

ADATA INDUSTRIAL au salon Embedded World 2026

Date : 10-12 mars 2026

Numéro de stand : 3-449

