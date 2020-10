Presentación de nuevos lineamientos sobre acciones gubernamentales para sistemas alimentarios saludables

LONDRES, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ --

Es urgente modificar los sistemas alimentarios industrializados por motivos de protección a la salud, y los líderes lo saben

Los gobiernos de los países hacen un llamado a cambiar radicalmente el enfoque hacia las políticas y las prácticas, desarrollando la resiliencia y mejorando los resultados en seguridad alimentaria después de la Covid-19

Existen casos prácticos en todo el mundo que muestran que la mejor receta para obtener resultados es la combinación de la colaboración entre todas los participantes de los sistemas alimentarios y un claro liderazgo por parte de los gobiernos

Un nuevo conjunto de recomendaciones se enfoca en la visión y el liderazgo, la gestión pública, los incentivos fiscales, la educación, la colaboración, la investigación y la innovación

El día de hoy, Alianza Global para el Futuro Alimentario presenta Soluciones estructurales para sistemas alimentarios saludables, una guía para que los gobiernos actúen para tener mejores sistemas alimentarios que promuevan la salud y el bienestar humano, ecológico y animal. Basada en una serie de casos prácticos de diferentes países, culturas y contextos, la Guía ofrece catorce recomendaciones para abordar la interdependencia de los sistemas alimentarios a través de políticas y prácticas. Creado con la consultora del Reino Unido Tasting the Future, la presentación coincide con el Evento Especial de Alto Nivel del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS) sobre Gestión Pública Global de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición.

La recuperación de la COVID-19 y los paquetes de estímulos otorgan en este momento la oportunidad perfecta para que los gobiernos cambien radicalmente y muestren un liderazgo real a través de enfoques integrados e inclusivos en las políticas alimentarias: las recomendaciones sugieren su compromiso con una gestión pública más estricta, medidas fiscales que promuevan la salud, y un enfoque mayor en la investigación y la innovación. En apoyo a estas opiniones se encuentran los casos prácticos internacionales incluidos en la publicación que se entrega como material adicional de la nueva Guía: Soluciones estructurales para sistemas alimentarios saludables - Enfoques en las políticas y prácticas. Algunos ejemplos de colaboración entre gobiernos nacionales, productores de alimentos, grupos comunitarios, negocios, investigadores, inversionistas y organizaciones de la sociedad civil son los subsidios a la agricultura orgánica en Alemania, las políticas de seguridad alimentaria en Francia, la legislación sobre información para el consumidor en Chile, las historias de éxito de sanidad del suelo en China y los programas de nutrición en Ruanda.

Con un llamado a pasar de la narrativa productivista de "alimentar al mundo" a priorizar la salud y bienestar humano, ecológico y animal, la Guía promueve una mayor intervención y liderazgo gubernamental en un contexto de colaboración y diálogo más profundo. Estos nuevos materiales complementan los Lineamientos Voluntarios sobre Sistemas Alimentarios y Nutrición que está finalizando el CFS, que se basan en los documentos Comisión Lancet: Sindemia Mundial de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático y Manifiesto de la OMS para una Recuperación Saludable de la Covid-19, y adquieren cada vez más importancia antes de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios y la Cumbre Nutrición para el Crecimiento, así como la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP26) de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y la Conferencia de las Partes (COP15) de la Convención sobre Diversidad Biológica (CBD) COP15 en 2021.

Ruth Richardson, directora ejecutiva de la Alianza Global para el Futuro Alimentario, manifestó: "Es urgente modificar los alimentos industrializados y los sistemas agrícolas por motivos de protección a la salud, y los líderes lo saben. La Covid-19 no es más que otra validación de lo que sucede cuando ignoramos la conexión entre salud y alimentos. Es hora de que los gobiernos nacionales se enfrenten al reto de transformar realmente nuestros sistemas alimentarios con acciones audaces y concretas para un impacto a largo plazo. En esta guía tenemos ejemplos brillantes de cómo puede hacerse, con agudeza financiera y la mirada puesta en las comunidades maravillosamente diversas en las que vivimos".

Mark Driscoll, fundador y director de Tasting the Future, expresó: "El año 2021 será crucial para la salud y el bienestar de las personas y el planeta. La Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, la COP26 y la COP15 son oportunidades cruciales para transformar la forma en que cultivamos, cosechamos, distribuimos, comercializamos, consumimos y desechamos los alimentos, algo que, a su vez, nos permitirán enfrentar las causas principales de la desnutrición, el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Con estas nuevas recomendaciones a disposición, los políticos y los encargados de formular políticas cuentan con un programa para desarrollar las políticas integradas que se necesitan tanto en este momento".

Shalmali Guttal, director ejecutivo de Focus on the Global South, explicó: "El sistema alimentario industrial está basado en la explotación de las personas, los animales y la naturaleza. La reforma de este sistema no es suficiente para alcanzar los objetivos de sostenibilidad, salud y bienestar. Lo que se necesita es una transformación radical del sistema alimentario industrial, guiado por los derechos humanos, la agroecología y el interés público. Se debe eliminar el poder de las corporaciones sobre financiamientos, producción, mercados, investigación, tecnología, establecimiento de normas y comportamiento del consumidor. Si así lo deciden, los gobiernos pueden lograrlo con las medidas y las políticas públicas correctas".

Como parte del Evento Especial de Alto Nivel del CFS, la Alianza Global para el Futuro Alimentario presentará Food Systems Fit for Purpose: Bold Leadership to Prioritize Human, Animal, and Ecological Health (Los Sistemas alimentarios cumplen su propósito: liderazgo audaz para priorizar la salud humana, animal y ecológica) el día 14 de octubre, de 11 a. m. a 12.30 p. m. CET. Desarrollado en conjunto con The Food Foundation, Gardens for Health International, Healthcare Without Harm, Suiza, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, World Obesity Federation y la Organización Mundial de la Salud, este evento reunirá una amplia variedad de participantes para discutir la necesidad de una nueva narrativa y acción alrededor de las soluciones estructurales para los sistemas alimentarios globales.

Acerca de Alianza Global para el Futuro Alimentario: La Alianza Global para el Futuro Alimentario es una asociación estratégica de fundaciones filantrópicas que trabajan en conjunto y junto a otros actores para transformar los sistemas alimentarios globales ahora y para las futuras generaciones. Creemos en la urgencia de transformar los sistemas alimentarios globales, y en el poder de trabajar juntos y con otros para lograr un cambio positivo. La reforma a los sistemas alimentarios requiere nuevas y mejores soluciones en todas las escalas a través de un enfoque a nivel de sistemas y una profunda colaboración entre la filantropía, los investigadores, los movimientos sociales, el sector privado, los agricultores, los trabajadores de sistemas alimentarios, los pueblos indígenas, los gobiernos y los encargados de formular políticas. www.futureoffood.org

RECOMENDACIONES ABREVIADAS

Adoptar un enfoque integrado e inclusivo. Establecer metas y objetivos basados en la salud. Implementar una evaluación de impacto sanitario obligatoria sobre las políticas alimentarias. Utilizar políticas múltiples y diversas. Aprovechar los subsidios agrícolas. Favorecer la asequibilidad de alimentos que promuevan la salud. Realizar evaluaciones de seguridad alimentaria y sanitaria en los acuerdos y políticas de comercio internacional. Apoyar a organismos pequeños y locales. Desarrollar lineamientos alimentarios sostenibles (FBSDG) y garantizar que los estándares públicos de abastecimiento de alimentación se alineen con ellos. Fomentar mayores conocimientos sobre ecología, alimentos y salud. Invertir en investigación e innovación en salud pública. Colocar el principio de precaución en el centro de la agenda de investigación e innovación. Promover el diálogo y la colaboración. Apoyar y comprometerse con los esquemas para la acción internacional.

