Presentación en París de Martell Chanteloup XXO: una experiencia excepcional para un lanzamiento histórico

PARIS, 16 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- La Maison Martell presenta su nuevo coñac Martell Chanteloup XXO en un evento único celebrado en el histórico Petit Palais. Esta experiencia excepcional marca un importante hito no sólo para la Maison Martell, la más antigua de las grandes casas de coñac y líder mundial en coñacs de prestigio, sino también para el mundo del coñac en su conjunto, ya que Martell Chanteloup XXO inicia una categoría totalmente nueva.



To view the Multimedia News Release, please click: https://www.multivu.com/players/uk/8606351-martell-chanteloup-xxo-unveiled-in-paris/