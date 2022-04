Presentamos Astral Tequila, alimentado por el sol y las estrellas

Ten la oportunidad de visitar "House of Astral", diseñada en colaboración con la astróloga Aliza Kelly para un fin de semana de conexiones más brillantes

NUEVA YORK, 12 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Lentamente nutrido por el paso cíclico de cielos diurnos cálidos y noches frescas y luminosas, Astral Tequila ha llegado para iluminar cada momento. Astral, que significa de las estrellas, es un nuevo tequila súper-premium elaborado con 100% agave Blue Weber, alimentado por la buena energía que se filtra del sol y las estrellas para infundir cócteles con ráfagas brillantes de cítricos. Cada vez que se abre una botella de Astral Tequila, la vitalidad del sol y las estrellas se libera de nuevo.

El proceso de producción de Astral Tequila está impregnado de tradición y presenta un proceso de molienda único utilizando la tahona, una rueda de piedra que aplasta los jugos de las fibras de agave. Esas fibras trituradas, o bagazo, se utilizan luego en el proceso de fermentación para aprovechar más la planta de agave. Esta técnica adopta el verdadero carácter y sabor del agave para crear un tequila complejo pero suave con notas de cítricos crujientes, miel de trébol y pimienta blanca brillante, con agave subyacente y abundancia de frutas tropicales.

"Estamos increíblemente orgullosos de presentar Astral Tequila. Nuestro proceso tradicional, que requiere mucho tiempo, crea un tequila delicioso y único hecho para disfrutarlo con amigos cercanos para cócteles y conexiones más brillantes", comparte Christina Choi, vicepresidenta sénior de tequila, Diageo North America. "También reconocemos que las conexiones van mucho más allá de las bebidas en la mesa, por eso estamos retribuyendo a la comunidad a través de nuestra iniciativa de sostenibilidad en la que reciclamos nuestras fibras de agave usadas para hacer ladrillos que se utilizará para crear nuevos lugares donde las personas puedan reunirse en las comunidades locales de México. De eso se trata Astral Tequila, de iluminar las conexiones".

En la celebración del lanzamiento, Astral Tequila presenta The House of Astral, una escapada celestial nueva al mundo que ofrece a los huéspedes una experiencia increíble llena de la vitalidad del sol y las estrellas, al igual que Astral Tequila. Situado justo a las afueras del Parque Nacional Joshua Tree, elogiado como uno de los lugares más grandes de cielo oscuro del país, The House of Astral es curada en asociación con el aclamado astrólogo Aliza Kelly, la marca 'ASTRÓloga', para crear auténticamente actividades guiadas por el cosmos.

"No hay límite en la forma en que podemos usar la astrología para ayudar a informar y guiar nuestros viajes y estoy encantada de unirme con Astral Tequila como 'ASTRÓloga' interna para hacer precisamente eso", dijo Aliza Kelly. "Todos somos extremadamente únicos, pero también estamos conectados por el sol y las estrellas, y trabajar con Astral Tequila para crear experiencias como The House of Astral y seleccionar las recetas de cócteles que mejor se adaptan a cada signo del zodiaco son maneras increíbles de circular el bien que podemos dar y recibir".

A partir de hoy, los residentes de EE. UU. mayores de 21 años pueden participar para tener la oportunidad de ganar una viaje a The House of Astral a fines de septiembre de 2022 alrededor del equinoccio de otoño con hasta cinco de sus amigos más cercanos (mayores de 21 años) visitando www.HouseofAstral.com.

Astral Tequila Blanco se mezcla mejor con una Margarita Estelar y se disfruta con amigos durante la Hora Azul, el punto mágico del día cunado el sol y las estrellas se encuentran.

Margarita Estelar (4 porciones, perfecta para entretener)

6 oz Tequila Astral Blanco

2 oz de jugo de lima fresco

2 oz de néctar de agave

Finaliza con Club Soda

Guarnición: lima

Cristalería: 4 Vasos Rocas

Astral Tequila Blanco está actualmente disponible en todo el país dondequiera que se vendan licores por un precio minorista sugerido de $34.99 USD.

Por favor recuerda disfrutar de Astral Tequila con responsabilidad. Para obtener más información, visite www.astraltequila.com y siga a @astraltequila en Instagram para obtener recetas personalizadas de margaritas perfectas para cada signo del zodiaco según la curaduría de Aliza Kelly.

**NO SE REQUIERE COMPRA. No válido en AK, HI y donde esté prohibido. El sorteo termina el 28/06/2022 a las 11:59:59 p. m. ET. El viaje es de 3 días/2 noches e incluye camping "glamoroso" y algunas comidas. El viaje DEBE realizarse a fines del 9/2022; las fechas exactas de viaje serán proporcionadas por el Patrocinador en el momento de la notificación del ganador. El alcohol NO es parte del premio. Para conocer las reglas oficiales, incluida la descripción/restricciones completas del premio y las probabilidades de ganar, visite www.HouseofAstral.com.

SOBRE EL TEQUILA ASTRAL

Tequila Astral es un tequila súper-premium elaborado con 100% agave Blue Weber nutrido por el sol y las estrellas en Jalisco, México. Utilizando un tahona y un bagazo durante la fermentación, la receta única de Astral Tequila utiliza procesos tradicionales que requieren mucho tiempo para crear un tequila radiante que ilumina cada cóctel con notas de cítricos crujientes, miel de trébol y pimienta blanca, con agave subyacente y una abundancia de fruta tropical. Cada botella de Tequila Astral producida ayuda a continuar el flujo circular de buena energía – las fibras de agave sobrantes se convierten en ladrillos de adobe para construir edificios en comunidades locales en México para crear más lugares donde las personas pueden reunirse con sus seres queridos y sentirse conectados. Para más información sobre Astral Tequila, por favor visite www.AstralTequila.com.

SOBRE DIAGEO NA

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo: DEO y también en la Bolsa de Valores de Londres bajo el símbolo: DGE. Sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.

Para obtener más información sobre Diageo, su personal, marcas y rendimiento, visite www.diageo.com. Visite el recurso de consumo responsable global de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Siga Twitter e Instagram para obtener noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA.

SOBRE ALIZA KELLY

Aliza Kelly es astróloga de celebridades, anfitriona, autora y columnista. Aliza es una invitada recurrente en The Drew Barrymore Show, talento en cámara para "Celebrity Astrology Investigation" de la revista People y presentadora del nuevo programa semanal en vivo de Spotify "Astrology Dating". Es autora de tres libros, incluido " The Mixology of Astrology: Cosmic Cocktail Recipes for Every Sign." Además, encabeza una comunidad sólida en línea de entusiastas de la espiritualidad (The Constellation Club), escribe horóscopos en Cosmopolitan Magazine y lanzará un juego de cartas titulado " There Are No Coincidences " con Abrams Books en otoño de 2022.

FUENTE Diageo North America

