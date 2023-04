Presentamos Domino's® en Apple CarPlay: la forma más fácil de ordenar pizza sobre la marcha

Los clientes ahora pueden evitar las largas filas del drive-thru y pedir cómodamente su pizza desde la comodidad de su automóvil

ANN ARBOR, Míchigan, 10 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Desea la comodidad de pedir una deliciosa comida desde su automóvil, pero sin esperar en las largas filas del drive-thru? ¡Domino's Pizza Inc. (NYSE: DPZ) lo hace posible! La compañía de pizza más grande del mundo ofrece a los clientes una forma nueva y más eficiente de hacer pedidos mientras se están trasladando: a través de la aplicación iOS de Domino's en Apple CarPlay.

Los clientes tienen dos opciones para realizar pedidos a través de la aplicación de Domino's en CarPlay: "Tap to Order" (tocar para pedir) o "Call to Order" (llamar para pedir). Tap to Order les permite a los clientes enviar su Pedido Fácil guardado o uno de sus pedidos más recientes, mientras que Call to Order les permite hacer el pedido que elijan, manos libres, al hablar con un representante de servicio al cliente.

"Domino's es conocido como el líder de la industria en cuanto a pizza y tecnología, y nos esforzamos constantemente para seguir ofreciendo la mejor experiencia a los clientes. Es por eso que lanzamos la aplicación de Domino's en CarPlay", señaló Christopher Thomas-Moore, vicepresidente sénior y director digital de Domino's. "Sabemos lo frustrante que puede ser esperar en una fila de drive-thru solo para realizar un pedido. La aplicación de Domino's en CarPlay es una excelente alternativa a eso, ya que los clientes siguen disfrutando la comodidad de quedarse en su automóvil y pueden hacer un pedido desde donde estén, sin esperar en una larga fila del drive-thru. Se trata de otra forma de brindar mayor facilidad y más opciones para hacer pedidos a los clientes de los Estados Unidos".

¿Cómo funciona?

¡Hacer pedidos a Domino's a través de CarPlay es fácil! Para hacerlo, los clientes simplemente deben:

Descargar la aplicación de Domino's para iPhone ®

Iniciar sesión en su Perfil de Pizza

Hacer un Pedido Fácil guardado o recientemente realizado (para usar "Tap to Order")

¡Seleccione la aplicación de Domino's en Apple CarPlay y listo! Hacer pedidos está al alcance de su mano.

Domino's es la primera compañía de pizzas y una de las primeras marcas de restaurantes de servicio rápido en los Estados Unidos en ofrecer pedidos fáciles en movimiento a través de CarPlay. Además de realizar un pedido por la aplicación de Domino's en CarPlay, los clientes también pueden hacer seguimiento del estado de su pedido a través de Domino's Tracker®. La aplicación de Domino's en CarPlay es la plataforma de pedidos AnyWare™ más reciente de la marca, una suite de tecnología que permite a los clientes pedir desde donde estén, utilizando cualquier dispositivo que prefieran. Otras plataformas de pedidos AnyWare ofrecen la posibilidad de hacer pedidos a través de Apple Watch o con un emoji vía texto.

Para obtener más información sobre la aplicación de Domino's en CarPlay, así como de otras plataformas de pedidos AnyWare, visite anyware.dominos.com.

Recordatorio: No conduzca si está distraído.

Acerca de Domino's Pizza®

Fundada en 1960, Domino's Pizza es la mayor compañía de pizzas del mundo, con un importante negocio dedicado a las pizzas tanto de entrega como para llevar. Se encuentra entre las principales marcas de restaurantes públicos del mundo con una empresa global de más de 19,800 tiendas en más de 90 mercados. Domino's registró ventas minoristas globales de más de $17,500 millones en 2022, con más de $8,700 millones en los Estados Unidos y más de $8,800 millones a nivel internacional. En el cuarto trimestre de 2022, Domino's registró ventas minoristas globales de casi $5,500 millones, con más de $2,700 millones en los Estados Unidos y más de $2,700 millones a nivel internacional. Su sistema está compuesto por propietarios independientes de franquicias que representaban el 99% de las tiendas globales de Domino's a fines del cuarto trimestre de 2022. El énfasis en la innovación tecnológica ayudó a Domino's a lograr aproximadamente dos tercios del total de ventas minoristas globales en 2022 desde los canales digitales. En los Estados Unidos, Domino's generó más del 80% de las ventas minoristas en los Estados Unidos en 2022 a través de canales digitales y ha desarrollado varias plataformas de pedidos innovadoras, incluidas las de Google Home, Facebook Messenger, Apple Watch, Amazon Echo, Twitter y más.

