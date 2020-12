Presentamos Goodyear Belts: correas de transmisión de potencia para los mercados automotriz e industrial

"Nos sentimos honrados de ser parte de la increíble herencia de Goodyear mientras forjamos nuevas relaciones e innovaciones de productos", agregó el empresario Jorge Gomariz, presidente y fundador de Adventry.

La nueva línea de Goodyear Belts presenta una amplia cobertura de aplicaciones que cumple o supera las especificaciones OEM, ingeniería refinada y fabricación avanzada. Los materiales de las correas para correas estándar y especiales se han diseñado y probado para brindar un servicio confiable y duradero. Para mas información, visitanos en goodyearbelts.com, escribanos a [email protected], o llamenos al 855-492-3587.

Acerca de Adventry

Con sede en Miami Lakes, Florida, Adventry fue fundada por un grupo de empresarios de diversos orígenes y amplia experiencia con el único propósito de desarrollar y comercializar correas bajo un acuerdo de licencia con The Goodyear Tire and Rubber Co. Las correas Goodyear es el primero de muchos productos en el horizonte.

Acerca de The Goodyear Tire & Rubber Company

Goodyear es una de las empresas de neumáticos más grandes del mundo. Emplea a unas 62.000 personas y fabrica sus productos en 46 instalaciones en 21 países de todo el mundo. Sus dos centros de innovación en Akron, Ohio y Colmar-Berg, Luxemburgo, se esfuerzan por desarrollar productos y servicios de vanguardia que establezcan el estándar de tecnología y rendimiento para la industria. Para obtener más información sobre Goodyear y sus productos, visita: goodyear.com/corporate.

