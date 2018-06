Présentation de 4D pharma au congrès IHMC 2018

« Précédant World Microbiome Day (la Journée mondiale du microbiome), IHMC 2018 est un événement important qui rassemble des leaders d'opinion provenant de tout le secteur industriel et de nombreux milieux académiques pour discuter de la façon de traduire la science du microbiome en de nouveaux traitements pour les patients », a déclaré le Dr Stevenson.

« Il est devenu de plus en plus clair que la compréhension de la fonction bactérienne est d'une importance capitale au développement de produits biothérapeutiques vivants efficaces. Il s'agissait là de l'un des principes fondateurs de 4D pharma et notre rôle de leader dans le domaine se poursuit alors que nous tirons profit de cette compréhension pour faire évoluer nos produits candidats en direction de la clinique », a-t-il ajouté.

Intitulée « Live Biotherapeutics - Form Follows Function (Produits biothérapeutiques vivants : la forme suit la fonction) », la présentation met en lumière l'historique du développement d'autres classes thérapeutiques, la façon dont les composants actifs de mélanges complexes ont été isolés pour créer de nouveaux types de médicaments et ce que nous pouvons en tirer pour le développement de produits biothérapeutiques vivants.

Voici un lien sur la présentation : https://www.4dpharmaplc.com/application/files/2715/3002/4005/4D_IHMC_2018.pdf

À propos de 4D pharma

Fondée en février 2014, la société 4D pharma est un leader mondial du développement de produits biothérapeutiques vivants, une catégorie de médicaments novatrice en pleine évolution, définis par la FDA comme des produits biologiques contenant un organisme vivant, tel qu'une bactérie, servant à la prévention, au traitement ou à la guérison d'une maladie. 4D pharma a créé une plateforme propriétaire qui identifie de façon rationnelle les nouvelles bactéries ayant un effet thérapeutique précis et évolué. Tous les produits biothérapeutiques vivants de 4D pharma sont des souches de bactérie uniques administrées par voie orale, qui sont naturellement présentes dans l'intestin humain sain. 4D pharma a terminé une étude de phase I du syndrome du côlon irritable et établi récemment la posologie lors d'une étude de phase I de la maladie de Crohn pédiatrique. Treize programmes précliniques sont en cours, concernant des domaines pathologiques tels que le cancer, l'asthme mal contrôlé et les maladies auto-immunes du SNC. La société projette de commencer quatre études cliniques supplémentaires en 2018.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.4dpharmaplc.com

À propos d'IHMC 2018

Le 7e congrès de l'International Human Microbiome Consortium, qui aura lieu du 26 au 28 juin 2018 à Killarney, en Irlande, est un congrès mondialement connu sur le microbiome qui rassemble des représentants pionniers du secteur et des milieux académiques.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://apc.ucc.ie/ihmc-2018/

À propos de World Microbiome Day

La Journée mondiale du microbiome célébrera l'univers riche et varié du microbiome et encouragera la dialogue sur son importance vitale pour la santé humaine, animale et environnementale. La Journée mondiale du microbiome a été mise sur pied par APC Microbiome Ireland et aura lieu le mercredi 27 juin 2018. La journée sera marquée par des événements ayant lieu dans le monde entier, notamment des réunions au sein des meilleurs instituts universitaires et centres médicaux d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, d'Asie et d'Asie australe.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://worldmicrobiomeday.com/

Pour un complément d'information sur APC Microbiome Ireland, veuillez consulter le site http://apc.ucc.ie/

