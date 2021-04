Présentation de Beyond Green : Une marque d'hospitalité à but précis, qui aide les citoyens du monde à faire du voyage une force du bien

Les voyageurs peuvent désormais se rendre sur le site StayBeyondGreen.com pour y trouver des ressources réfléchies leur permettant de réserver des escapades de luxe durables, y compris des informations sur chaque propriété membre, ainsi que des récits de voyage sur le blog Good Stories. La marque invite également les voyageurs à participer à des dialogues quotidiens sur le tourisme durable sur les réseaux en suivant ses canaux Facebook , Instagram , et LinkedIn nouvellement lancés et les conversations en ligne #StayBeyondGreen et #TravelGently.

Les avantages réservés aux membres de I Prefer Hotel Rewards

Faisant partie de la famille de marques du Preferred Hotel Group, Beyond Green invite les voyageurs à s'inscrire à I Prefer pour accéder à des récompenses dans plus de 650 propriétés participantes dans le monde entier. En plus de bénéficier d'avantages habituels tels que des points pour chaque séjour éligible et des privilèges d'enregistrement anticipé et de départ tardif, les membres de I Prefer qui réservent des séjours dans les hôtels Beyond Green participants ont accès à des possibilités de gagner des points bonus liés à la participation à des activités d'enrichissement sur place. Les membres de I Prefer ayant le statut Elite-tier bénéficient également d'un cadeau de bienvenue ou d'une opportunité de don à la communauté, en plus de gagner 50 % de points bonus supplémentaires lors de chaque séjour éligible.

Offre de lancement pour célébrer l'événement

Les voyageurs peuvent désormais profiter de l'offre « Journeyer's Pick », limité dans le temps, comprenant le meilleur tarif disponible plus une expérience locale unique ou un souvenir et 5 000 points bonus I Prefer , dans 15 établissements participants. Parmi les points forts, citons une séance de thérapie forestière à andBeyond Vira Vira, une visite guidée à pied du monastère de Panagia Spileotissa et une expérience de bien-être à Borgo Pignano, pour n'en citer que quelques-uns. Les réservations doivent être faites avant le 30 septembre 2021 pour un voyage jusqu'au 31 décembre 2021.

Pour en savoir plus sur Beyond Green, Lindsey Ueberroth, PDG de Beyond Green et de sa société mère, Preferred Hotel Group, et Costas Christ, chef de marque de Beyond Green et président de Beyond Green Travel, lisez le communiqué de presse complet sur StayBeyondGreen.com .

https://www.staybeyondgreen.com/press-center

