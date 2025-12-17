Présentation de CapCut Pad, une nouvelle expérience d'édition conçue pour les créateurs sur iPad

LONDRES, 18 décembre 2025 /PRNewswire/ -- CapCut s'engage à rendre la création de vidéos de haute qualité accessibles à tout moment, et en tout lieu. Aujourd'hui, CapCut est ravi de présenter CapCut Pad, une nouvelle expérience d'édition optimisée pour l'iPad qui apporte toute la puissance et la mise en page de la plateforme sur l'ordinateur de bureau à un appareil portable. Avec une interface repensée, la prise en charge de l'Apple Pencil dans les semaines à venir et l'édition multipiste qui permet aux créateurs de superposer des vidéos, de l'audio et des effets avec un meilleur contrôle, CapCut Pad marque l'évolution d'un éditeur mobile vers une plateforme créative professionnelle et multi-appareils.

Introducing CapCut Pad

Une méthode plus performante pour éditer sur l'iPad

CapCut Pad offre aux utilisateurs d'iPad un espace de travail créatif complet conçu pour l'édition multipiste professionnelle. Grâce à une interface repensée et à des commandes tactiles intuitives, les créateurs peuvent superposer plusieurs clips, peaufiner l'audio, ajuster les couleurs et travailler sur des calendriers détaillés, en toute simplicité, le tout dans un flux de travail qui semble naturel sur l'iPad.

Cette nouvelle expérience apporte toute la puissance et la mise en page de CapCut sur ordinateur à un appareil portable, offrant aux utilisateurs de l'iPad des outils qui prennent en charge tous les types de projets, des éditions rapides aux projets complexes. CapCut Pad transforme l'iPad en un éditeur professionnel et flexible sur lequel les créateurs peuvent compter en cas d'inspiration.

CapCut Pad est reconstruit spécifiquement pour les créateurs sur iPad, offrant :

Une interface repensée et optimisée pour les grands écrans

Un montage multipiste pour la vidéo, l'audio, les superpositions et les effets

Une prise en charge du tactile et de l'Apple Pencil pour un contrôle intuitif et précis

Une sélection par lots et des contrôles affinés pour une édition fluide

Toutes les fonctionnalités non liées à l'IA disponibles gratuitement pendant la période de test de l'application

Des outils tels que AI Video Maker et Autocut sont actuellement en phase de test, d'autres fonctionnalités devant être déployées dans les mois à venir et des mises à jour supplémentaires étant prévues pour le début de l'année 2026

Conçu pour un large éventail de flux de travail créatifs

CapCut Pad s'adresse à tous ceux qui souhaitent disposer d'outils d'édition professionnels dans un format portable, notamment :

Les créateurs en déplacement pour effectuer des montages lors de voyages ou de séances de tournage

Les utilisateurs professionnels pour réaliser des présentations ou des vidéos marketing lors de leur déplacement

Les cinéastes et les équipes de tournage pour préparer des montages rapides et des prévisualisations

Les élèves utilisant l'iPad pour des projets et des travaux créatifs

En combinant les capacités d'un ordinateur de bureau et la flexibilité mobile, CapCut Pad permet aux créateurs de rester productifs et inspirés, où qu'ils soient.

CapCut Pad est disponible dès maintenant sur l'App Store dans la plupart des régions du monde. L'expérience est basée sur notre version de février pour les ordinateurs de bureau, et nous continuerons à déployer les fonctionnalités de CapCut pour l'iPad. Nous sommes impatients de voir ce que notre communauté va créer avec CapCut Pad. Téléchargez CapCut Pad sur l'App Store pour découvrir la nouvelle expérience iPad dès aujourd'hui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2846508/2_MULTI_TRACK_EDITING.jpg