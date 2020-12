Présentation de COMIRNATY®, le nom de marque de l'UE pour le vaccin contre la COVID-19 de Pfizer & BioNTech, élaboré par le Brand Institute

L'agence de création de noms basée à Miami est le leader mondial du développement de noms pharmaceutiques

MIAMI, 28 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Brand Institute, le leader mondial du développement de noms dans le domaine pharmaceutique et des soins de santé, est fier d'annoncer son rôle dans la dénomination du vaccin Pfizer et BioNTech contre la COVID-19 : COMIRNATY® (koe mir' na tee). Le nom a d'abord été annoncé par l'autorité de réglementation suisse, Swissmedic. Peu après, il a été inclus dans l'autorisation conditionnelle de mise sur le marché publiée par l'Agence européenne des médicaments (EMA). L'approbation du nom de marque par d'autres organismes de réglementation mondiaux suivra leurs lignes directrices, politiques et procédures respectives.

Dans un communiqué de presse conjoint, BioNTech et Pfizer ont donné quelques explications sur le nom de marque du vaccin : « Le vaccin sera commercialisé dans l'UE sous le nom de marque COMIRNATY®, qui représente une combinaison des termes 'COVID-19', 'ARNm', 'communauté' et 'immunité'. Il s'agissait de mettre en évidence la première autorisation d'un vaccin à ARN messager (ARNm), ainsi que les efforts mondiaux conjoints, menés en pleine pandémie mondiale, qui ont rendu cette réalisation possible avec une rigueur et une efficacité sans précédent, la sécurité restant à tout moment au cœur de toutes les préoccupations. »

La dénomination non exclusive (pINN) proposée pour le vaccin contre la COVID-19, le tozinameran (toe zi na'mer an), a également été mise au point par le Brand Institute et sa filiale en propriété exclusive, le Drug Safety Institute. Le statut « proposé » du nom renvoie à la période standard de commentaires de 4 mois. La DCI proposée devient alors une DCI recommandée (rINN). Le suffixe -meran indique qu'il s'agit d'un vaccin à ARN messager.

« Toute l'équipe du Brand Institute et du Drug Safety Institute est honorée d'avoir établi un partenariat avec deux entreprises incroyables, Pfizer et BioNTech, pour la mise au point du nom de marque du vaccin contre la COVID-19, COMIRNATY®, et du nom non exclusif (p-INN), le tozinameran », a déclaré le PDG du Brand Institute, James L. Dettore. « Nommer un produit qui aura un impact mondial si profond est un exercice d'humilité et nous sommes véritablement reconnaissants d'avoir la possibilité d'être au cœur de ce processus. »

Avec un portefeuille de plus de 3 300 noms de soins de santé commercialisés pour près de 950 clients, Brand Institute est le leader mondial du développement de noms dans le secteur pharmaceutique et de la santé. La société collabore en partenariat à plus de 75 % des approbations de noms non exclusifs et de marques pharmaceutiques dans le monde. Le Drug Safety Institute est composé d'anciens responsables de la réglementation nommés par des organismes de santé gouvernementaux mondiaux, notamment la FDA, l'EMA, Santé Canada, l'American Medical Association (AMA) et l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Ces experts en réglementation ont cosigné les lignes directrices sur l'examen des noms avec leurs organismes respectifs, et bon nombre d'entre eux ont la charge d'approuver (ou de rejeter) les demandes de marque. Intervenant désormais pour une entreprise privée, ces professionnels offrent aux clients du Brand Institute des conseils de pointe sur la sécurité liée aux noms des médicaments (c.-à-d. la prévention des erreurs médicamenteuses), l'emballage et l'étiquetage.

