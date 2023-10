Présentation de la tablette de dessin mobile ugee Q6 : portable et précise, laissez libre cours à votre imagination à tout moment, où que vous soyez

SHENZHEN, Chine, 27 octobre 2023 /PRNewswire/ -- ugee, leader mondial deS solutions d'art numérique, a présenté sa dernière offre, la tablette de dessin mobile ugee Q6. Cet appareil révolutionnaire réunit la portabilité, la précision et la compatibilité en un ensemble homogène, ce qui en fait un compagnon idéal pour les artistes en quête d'inspiration dans divers contextes.

ugee Q6: Create Art Anytime, Anywhere

Mesurant 166 x 218 mm et pesant seulement 249 g, elle est comparable à un cahier A5 en taille et en poids. La combinaison du confort avec la portabilité vous permet d'attraper la tablette et de commencer aussitôt à dessiner et à créer à tout moment et où que vous soyez .

L'ugee Q6 est conçu avec une disposition verticale pour maximiser la compatibilité avec les téléphones, les tablettes et autres appareils mobiles Android, offrant une expérience personnalisée spécifiquement pour le dessin mobile . Même si elle ne se limite pas à votre téléphone, elle est également compatible avec les systèmes grand public et les applications de dessin suivantes.

Stylet confortable et précis sans batterie

Le stylet imite un crayon à dessin grâce à sa prise en main réaliste, permettant aux artistes de travailler pendant des heures sans fatigue. Elle intègre 8 192 niveaux de sensibilité à la pression et une fonction d'inclinaison de 60°. Nous vous présentons maintenant la mise à jour du micrologiciel pour le Q6 qui offre une sensibilité à la pression impressionnante de 16K. Cliquez ici pour obtenir la mise à jour : https://www.ugee.com/firmware-upgrade/16k.

Une tablette compacte, élégante et indispensable

L'ugee Q6 présente un look tendance et à la mode et est disponible en trois couleurs différentes (beige, vert menthe et gris anthracite). Elle est à la fois élégante et stylée, avec une esthétique fabuleuse. Procurez-vous cet ugee Q6 élégant et qui attire l'œil , et faites tourner les têtes où que vous alliez.

Compte tenu de la richesse des fonctionnalités, de la commodité et des nombreuses options dont elle est dotée, la tablette ugee Q6 est un investissement qui vous apportera une valeur ajoutée créative importante. Laissez-vous séduire par la créativité et les règles, et libérez votre vision artistique grâce à l'ugee Q6.

À propos de ugee :

ugee est un fournisseur mondial de premier plan de tablettes de dessin et d'écrans numériques. Suivant le principe de l'auto-innovation, nous continuons à faire évoluer les produits et les services en fonction des commentaires et des attentes des utilisateurs. Pour respecter notre mission 「To Write. To Draw. To the New.」, nous aidons nos utilisateurs à naviguer facilement dans le monde numérique et fournissons des solutions intelligentes pour répondre à vos divers besoins et attentes dans la vie et au travail, ce qui vous permet d'ouvrir encore plus le champ des possibilités.

