Présentation de SkyReels : la plateforme Reel alimentée par l'IA

SINGAPOUR, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- Le 19 août, Kunlun Tech a lancé SkyReels, la première plateforme de vidéos en bobine d'IA au monde qui intègre un modèle de génération de vidéos par IA avec un moteur 3D. SkyReels intègre la génération de scénarios, la personnalisation des personnages, le storyboard, le développement de l'intrigue, le dialogue/BGM et la synthèse de films en une seule expérience transparente, permettant aux créateurs de générer facilement des bobines d'IA (intelligence artificielle) et des vidéos de haute qualité.

Qu'il s'agisse d'une fantaisie épique, d'une romance entre loups-garous et vampires ou d'une comédie familiale, SkyReels peut transformer une simple idée en une bobine complète.

SkyReels associe les technologies de Kunlun Tech : SkyScript pour l'écriture de scénarios selon de grands modèles de langage (LLM), LLM StoryboardGen pour le story-board, LLM Sky3DGen pour la génération 3D et la plateforme innovante WorldEngine qui intègre des moteurs 3D IA avec des modèles de génération de vidéos IA pour une créativité sans précédent.

SkyReels surpasse les LLM comme GPT-4o en termes de qualité de scénario, de storyboard et de performance des personnages. La plateforme génère des scénarios complets, des storyboards, des dialogues de personnages et des fonds musicaux en un seul clic, grâce à l'intelligence artificielle. Elle prend en charge la personnalisation des caractéristiques visuelles, des voix et des storyboards des personnages et convertit automatiquement le contenu en vidéo à haute définition (HD) 1080P 60 images/seconde. Elle peut générer des vidéos d'une durée maximale de 180 secondes, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la limite de 60 secondes de Sora et à la limite de 10 secondes de Kling. Cette intégration tout-en-un améliore considérablement l'efficacité de la création vidéo, réduit les coûts et accélère l'ère d'« une personne, un film ».

Points forts de SkyReels :

Génération de scénarios entièrement automatisée : Saisissez un concept ou une idée, l'IA générera un scénario complet, bien structuré et attrayant en un seul clic.

Saisissez un concept ou une idée, l'IA générera un scénario complet, bien structuré et attrayant en un seul clic. Conception d'intrigues de haute qualité : L'analyse d'une grande quantité de données scénaristiques pour générer des histoires de haute qualité, des conflits dramatiques, des points d'accroche et des expressions émotionnelles afin de garantir la richesse et l'attrait de l'œuvre.

L'analyse d'une grande quantité de données scénaristiques pour générer des histoires de haute qualité, des conflits dramatiques, des points d'accroche et des expressions émotionnelles afin de garantir la richesse et l'attrait de l'œuvre. Storyboard intelligent : Génère automatiquement des images de storyboard et les textes correspondants en fonction du scénario. Les utilisateurs peuvent ajuster les storyboards, les angles de caméra et les mouvements pour obtenir une mise en œuvre créative précise.

Génère automatiquement des images de storyboard et les textes correspondants en fonction du scénario. Les utilisateurs peuvent ajuster les storyboards, les angles de caméra et les mouvements pour obtenir une mise en œuvre créative précise. Dialogue émotionnel/BGM : Grâce à la technologie de synthèse vocale et musicale, les personnages bénéficient de pauses, d'expressions émotionnelles et d'intonations naturelles.

Grâce à la technologie de synthèse vocale et musicale, les personnages bénéficient de pauses, d'expressions émotionnelles et d'intonations naturelles. Personnalisation : Offre plusieurs options de style visuel, y compris l'anime, le dessin animé et la 3D réaliste.

Offre plusieurs options de style visuel, y compris l'anime, le dessin animé et la 3D réaliste. Cohérence et précision : Assure la cohérence des personnages et des scènes entre les différents storyboards. Renforce la cohérence des expressions, des actions et des dialogues afin d'améliorer la narration.

SkyReels fournit non seulement des outils de création puissants pour les créateurs de contenu professionnels, mais abaisse aussi considérablement les obstacles à la création de bobines par l'IA, ce qui permet aux utilisateurs non professionnels de démarrer facilement. Cet outil révolutionnaire devrait entraîner une croissance explosive du contenu généré par l'utilisateur (UGC) et du contenu généré par l'utilisateur professionnel (PUGC) , injectant une vitalité sans précédent dans l'écosystème du contenu des bobines et accélérant la croissance rapide du marché de la création et de la consommation de contenu des bobines.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484635/image_5022593_38505676.jpg