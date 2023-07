Présentation de United Bear Society - Pour révolutionner la façon dont nous interagissons et dont nous tirons une réelle utilité du monde virtuel

ZURICH, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- United Labs GmbH, une société axée sur l'innovation dans l'industrie de la blockchain, est ravie d'annoncer le lancement officiel de son projet United Bear Society, une solution pionnière destinée à révolutionner l'industrie du Web3. Avec sa technologie de pointe, ses caractéristiques uniques et sa vision claire, United Bear Society est prête à transformer les interactions entre le métavers et le monde réel.

United Bear Society

En tirant parti des avantages que les actifs numériques et la technologie blockchain ont à offrir, le projet se concentre principalement sur la connexion de son monde virtuel avec le monde réel, dans le but de créer de l'utilité et de la valeur dans la vie réelle pour ses membres. L'entreprise est pionnière dans le secteur en permettant à ses membres de transformer et de monétiser leurs actifs numériques uniques en produits physiques personnalisés. Dans un avenir proche, la plateforme facilitera également l'entrée de marques exclusives dans son écosystème. Les boutiques virtuelles 3D seront en mesure d'exposer et de vendre leurs nouveaux produits, de faire la publicité de leurs nouveaux concepts et de créer un lien solide avec les membres de la société, lors de l'un des nombreux événements annuels en direct. Cette approche totalement intégrée rend ce concept éprouvé encore plus unique dans le secteur.

Afin de servir de passerelle entre le monde virtuel et le monde réel, United Bear Society a établi des partenariats solides avec un certain nombre de leaders mondiaux et d'entreprises primées. Les plus notables sont les partenariats avec la société de blockchain primée License Rocks et le leader mondial des décorations personnalisées, The Customization Group. En tant que l'un des premiers projets dans l'industrie du Web3, United Bear Society vendra ses 9 900 adhésions numériques avec une licence complète. Un autre aspect innovant du projet concerne l'acquisition de ses œuvres d'art au moyen de méthodes de paiement traditionnelles, telles que les cartes de crédit et de débit, ainsi que les cryptomonnaies. La transformation de ces actifs numériques uniques en produits physiques sera gérée en collaboration avec The Customization Group. Si l'on tient compte du fait que l'entreprise allemande fabrique plus de 500 000 produits par jour, on peut dire que ce processus est entre de très bonnes mains.

M. Stere, PDG de United Bear Society, a déclaré : « Nous sommes fiers de bâtir l'avenir aux côtés de nos partenaires ! La dynamique qui relie nos entreprises repose sur des individus qui partagent les mêmes valeurs et qui ont compris que l'union fait la force ! Nous sommes un projet qui met les mots en pratique, non pas au moyen d'un livre blanc fantaisiste qui promet monts et merveilles, mais au moyen de partenariats et d'événements concrets, avec des artistes et des marques de renom dans le monde entier. »

Après 19 mois d'investissement considérable et d'engagement continu dans la présentation de l'approche innovante et des arguments de vente uniques de la société, United Bear Society est maintenant prête à accueillir des membres du conseil d'administration. Les événements organisés l'année dernière à Ibiza et à Amsterdam, ainsi que le monde virtuel récemment dévoilé, ont sans aucun doute prouvé que la société s'engage à offrir une expérience inoubliable et unique dans une nouvelle ère captivante, menée par des avancées technologiques et des visionnaires avant-gardistes.

Plus de détails et d'informations sur les événements réels, les partenariats, le métavers et la feuille de route sur le site Web de la société http://www.unitedbearsociety.com , sur Discord https://discord.gg/GxXkdvk9Bj , Twitter https://www.twitter.com/Unitedbearsnft , et Instagram https://www.instagram.com/unitedbearsociety

