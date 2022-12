Présentation des lauréats des 2022 Times Young Creative Awards pour les œuvres culturelles et créatives présentant Chengdu

CHENGDU, Chine, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La cérémonie de remise des 2022 Times Young Creative Awards, coparrainée par Want Want China Times Media Group et Chengdu Media Group, a eu lieu à Chengdu le 16 décembre, et les vainqueurs ont été officiellement présentés. Au total, 99 694 candidatures provenant de Chine, des États-Unis, de France, d'Italie, de Corée du Sud, de Belgique, de Malaisie et d'autres pays ont été soumises. Le comité d'organisation a finalement sélectionné les lauréats des prix d'or, d'argent et de bronze parmi les 175 candidatures dans chaque domaine de compétition.

Li Ke, Deputy General Manager of Chengdu Media Group, presents awards to the winners of the 2022 Times Young Creative Awards Collection for Cultural and Creative Works Presenting Chengdu.

Le prix thématique intitulé « Présentation de Chengdu avec des œuvres culturelles et créatives sous forme numérique—Prix de design pour la zone de démonstration de ville-parc sous nos yeux » proposé par Chengdu Media Group a été remis en même temps. Cette campagne, qui comprend des créations pour la publicité, les souvenirs et les paysages, a permis de sélectionner trois œuvres pour les prix d'or, d'argent et de bronze, ainsi que plusieurs récompenses d'excellence ; la récompense maximale a atteint 10 000 renminbis. L'œuvre « Games » (jeux), une conception publicitaire réalisée par les étudiants Ma Ying, Hui Huaxiao et Wang Xueyuan de l'université du Sichuan, a remporté l'or.

L'œuvre « Tip of the Iceberg » (le sommet de l'iceberg) du lycée privé Taibei de Chinese Taipei a remporté l'argent, et l'œuvre « Redesign of Industrial Relics under the Concept of Landscape Urbanism » (réaménagement des vestiges industriels selon le concept de l'urbanisme paysager) de l'Institut de technologie de Yantai a remporté le bronze. « This is Anren Ancient Town in Chengdu » (voici la ville ancienne d'Anren à Chengdu) de l'Université de technologie de Chengdu a remporté le prix d'excellence aux côtés d'autres œuvres.

Cette année, les Times Young Creative Awards ont mis en place la zone de concours de la Chine continentale et les zones de concours du Taipei chinois et de l'étranger et ont recueilli 1 063 candidatures de 3 976 jeunes designers du monde entier. Ces œuvres ont présenté les éléments caractéristiques de Chengdu, tels que les montagnes enneigées, les parcs, les pandas, l'opéra du Sichuan, la voie verte, les lacs et les oiseaux du soleil, de diverses manières. Les futures scènes urbaines de Chengdu, où une ville est construite dans des parcs, des parcs dans des villes, du vert au travers des fenêtres et des parcs devant chez soi, sont transformées en source d'inspiration pour la conception de Chengdu, qui vise à construire une zone de démonstration de ville-parc dans le cadre de son nouveau concept de développement. La campagne intègre les rêves personnels aux rêves urbains en créant des images physiques visibles, audibles et interactives sous la forme d'une création culturelle numérique, et engage tout le monde à faire de Chengdu une ville-parc.

