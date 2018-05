Présentation d'un analyseur d'hémostase sur le lieu de prestation de soins révolutionnaire lors de grands rendez-vous européens

Emplacement du stand à l'ESA : C2-040.

Détails de l'affiche pour l'ESA : A Novel Differential Assay to Quantify Fibrinolytic Function in Whole Blood with the Quantra Hemostasis Analyzer (Un nouveau dosage différentiel destiné à quantifier la fonction fibrinolytique dans le sang total grâce à l'analyseur d'hémostase Quantra), le 2 juin, de 14 h à 15 h 30, Affiche électronique 5.

En outre, HemoSonics présentera le Quantra lors de la réunion du sous-comité scientifique de la Société internationale de thrombose et d'hémostase (ISTH SSC), les 18 et 21 juillet à Dublin, en Irlande. HemoSonics s'est associé à Stago pour le colloque sur « The Role of the Core Lab and Point-Of-Care Testing in Managing Bleeding Disorders Benefits and Challenges » (Le rôle des laboratoires centraux et des tests sur le lieu de prestation de soins dans la gestion des avantages et des défis associés aux troubles de la coagulation). HemoSonics accueillera les participants au congrès sur le stand Stago/HemoSonics où sera organisée une démonstration du Quantra et où les membres de son équipe seront disponibles pour répondre aux questions cliniques et scientifiques.

Emplacement du stand au ISTH SSC : H1, dans le forum, au rez-de-chaussée.

Symposium parrainé par l'ISTH : halle Liffey, le 18 juillet, de 13 h 15 à 14 h 30.

À propos du système Quantra™

Le système Quantra est une plate-forme de diagnostic rapide et facile à utiliser destinée à mener une gamme de tests à l'aide de cartouches consommables. La cartouche QPlus™ initiale mesure les aspects traitables de la coagulation en moins de 15 minutes. L'analyseur d'hémostase Quantra est conçu pour être utilisé dans des environnements de soins intensifs nécessitant que les résultats soient générés rapidement à partir d'un instrument facile à utiliser sur le lieu de prestation de soins. Le système Quantra est disponible dans le commerce en Europe.

À propos d'HemoSonics

HemoSonics est une société de dispositifs médicaux offrant une nouvelle plate-forme de diagnostic au point de service pour guider la gestion des hémorragies critiques afin d'améliorer les résultats et de réduire les coûts des soins de santé en permettant une transfusion plus ciblée de produits sanguins. Le système Quantra est conçu pour transformer la façon dont les cliniciens gèrent les troubles de la coagulation en fournissant des informations complètes et opportunes sur l'état de la coagulation sur le lieu de prestation de soins. HemoSonics a son siège social à Charlottesville, en Virginie, et dispose d'installations de recherche, de développement et de fabrication à Durham, en Caroline du Nord. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.hemosonics.com.

Contact

Remi Corlin

HemoSonics

Vice-président des marchés internationaux

contact@hemosonics.com

SOURCE HemoSonics

