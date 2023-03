Presentiamo Senso, la prima collezione di smartwatch ibridi Pininfarina Hybrid Watches by Globics

HONG KONG, 13 marzo 2023 /PRNewswire/ -- Presentiamo Senso, la prima collezione di smartwatch di Pininfarina Hybrid Watches by Globics. Ora disponibile sul sito web dedicato e su Amazon, Senso ridefinirà il panorama dell'ibrido, creando un connubio tra i classici orologi analogici e una tecnologia contemporanea all'avanguardia, per una collezione di smartwatch mai vista prima.

Introducing Senso, the first hybrid smartwatch collection from Pininfarina Hybrid Watches by Globics. Senso will redefine the hybrid landscape, bridging classic analogue timepieces with state-of-the-art contemporary technology, for a smartwatch collection unlike any other.

«La forma classica incontra funzioni innovative, la collezione Senso stabilirà il punto di riferimento nel mondo degli smartwatch ibridi», ha dichiarato Loewe Lee, Managing Director di Globics Technology. «Come prima collezione ispirata alla rinomata tradizione e al brand di Pininfarina, i nostri orologi ibridi dimostreranno come la tecnologia avanzata possa integrarsi perfettamente nel design classico degli orologi».

«Siamo orgogliosi di entrare nel mondo degli smartwatch ibridi attraverso un accordo di licenza del marchio con Globics», ha dichiarato Fabio Calorio, Head di UX e ID Sales and Global Brand Extension presso Pininfarina. «Globics ha interpretato perfettamente la nostra tradizione fondendola con una tecnologia all'avanguardia, creando una splendida e innovativa collezione di orologi ibridi, ben rappresentando i valori del nostro marchio».

Come prima collezione nell'ambito del nuovo accordo di licenza tra la società italiana di design Pininfarina e i pionieri degli orologi digitali Globics Technology, Senso armonizza eleganti design con una tecnologia all'avanguardia, presentando un'intramontabile estetica quadrante e lancette che rivela avanzati strumenti che vi aiutano a muovervi per il mondo.

In superficie Senso presenta una gamma di materiali di alta qualità costruiti per durare, tra cui cassa e lunetta in acciaio inossidabile SUS 316 e cristallo in vetro zaffiro, impermeabile fino a una pressione di 5ATM (fino a una profondità di 50 metri).

All'interno, l'orologio rivela una tecnologia innovativa e una serie di funzioni informative, tra cui una potente batteria al litio ottimizzata che monitora i parametri vitali fino a un mese con una carica di soli 60 minuti. Una gamma di sensori all'avanguardia consentono di gestire ogni aspetto della vostra vita, tra cui salute, benessere, sonno e allenamento, nonché uno Smart Assistant.

Salute: monitora le zone di frequenza cardiaca e la variabilità (HRV), produce letture di elettrocardiogramma (ECG) e rilevare i disturbi respiratori attraverso i livelli di ossigeno (SPO2 e VO2).

Benessere: monitora la salute per incrementare la potenza interna, lo stress per sopportare lo sforzo, il ciclo mestruale per prevedere i periodi mensili e il benessere per mantenersi attivi e idratati.

Sonno: monitora i valori per tutta la notte prima di calcolare un preciso punteggio percentuale che può contribuire a migliorare la profondità e l'efficacia del sonno.

Allenamento: monitora passi, distanza e calorie bruciate, in più attività per aiutare gli allenamenti e decine di modalità sportive per valutare le abilità migliorando al contempo le prestazioni.

Smart Assistant: riceve notifiche silenziose offrendo statistiche rapide sulla salute, utilizza la bussola GPS per determinare la posizione globale e utilizza il telecomando Bluetooth per controllare i dispositivi.

Tutti i sensori sono naturalmente collegati alla Pininfarina Hybrid Watches Companion App, un'applicazione proprietaria sviluppata da Globics Technology per Android e iOS, dove i singoli dati vengono analizzati e calibrati nel tempo prima di fornire raccomandazioni personalizzate.

Senso Hybrid è disponibile in quattro diverse finiture: Slate Grey, Sunburst Rose Gold, Moonlight Silver e Mercury Grey. Ciascuna è completata da una cinturino nero o marrone in vera pelle italiana, adattandosi perfettamente alla vostra modalità di vita, sia che si tratti di lavoro, gioco, fitness, viaggi o avventura.

Eredità e innovazione. Eleganza e raffinatezza. Ricercando l'equilibrio in ogni ambito, analogico e digitale, di salute e di benessere, la collezione di smartwatch ibridi Senso rappresenta la tecnologia al servizio dell'orologio, elevando ogni mondo oltre le aspettative per promuovere il vostro stile di vita.

Per maggiori informazioni sulla collezione Senso o per acquistarla, visitate il sito web: https://bit.ly/sensowatch o la pagina Amazon: https://amzn.to/3mLhx2T

INFORMAZIONI SU GLOBICS TECHNOLOGY:

Globics Technology Limited ("Globics") è un'azienda leader nella progettazione e nello sviluppo di dispositivi indossabili innovativi, orologi ibridi e smart (Hybrid & Smart Watches) che integrano un design moderno e una tecnologia all'avanguardia per monitorare e analizzare la forma fisica personale, il benessere, la qualità del sonno oltre alle funzioni sportive.

Come società interamente controllata da National Electronics Holdings Limited, una holding di investimento quotata in borsa con sede a Hong Kong, la missione di Globics è portare il design tradizionale degli orologi nel mercato degli smartwatch, costruiti con un occhio alle innovative tecnologie smart e un altro che abbraccia la tradizione degli orologi classici.

L'estetica presenta design contemporanei con una distintiva finitura di pura lavorazione artigianale. Ogni orologio è realizzato per durare nel tempo, con acciaio inossidabile di alta qualità e materiali traspiranti ipoallergenici, oltre a numerose opzioni di colore adatte per tutte le occasioni. Per maggiori informazioni, visiti: globics.com.

INFORMAZIONI SU PININFARINA:

Pininfarina è una società italiana di design automobilistico e carrozzerie, con sede in Italia. Come icona globale dello stile italiano (Italian style), Pininfarina è riconosciuta per la sua impareggiabile capacità di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione. Pininfarina ha collaborato con aziende leader al mondo nei prodotti di lusso, dai marchi di supercar (Ferrari, Maserati, Alfa Romeo) e yacht (Princess e Oceanco) al residenziale (Cyrela e Excem Real Estate) come anche ai prodotti di consumo (Visconti e LVMH). Radicata nell'obiettivo di umanizzare innovazione e tecnologia, Pininfarina crea design esteticamente potenti che stabiliscono nuovi confini, offrendo esperienze utente uniche che fondono mondi fisici e digitali.

Contatto:

Kate Komarzec

[email protected]

616-916-4092

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2002375/Globics_Technology_SENSO_from_Pininfarina_Hybrid_Watches.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2002387/Globics_Technology_SENSO_Video.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2031053/Pininfarina_Hybrid_Watch_Logo.jpg

SOURCE Globics Technology Limited