Presidente da ABRADECO anuncia medidas para combater inadimplência no Brasil

SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS, Brasil, 5 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Leandro Castro Pelegrini, presidente da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (ABRADECO), anunciou recentemente as medidas que pretende implementar para combater a inadimplência no Brasil.

De acordo com Pelegrini, a inadimplência tem sido um problema recorrente no país, afetando tanto as empresas quanto os consumidores. Por isso, a ABRADECO está trabalhando em conjunto com outras entidades e órgãos governamentais para encontrar soluções efetivas.

Entre as medidas propostas por Pelegrini está a criação de programas de educação financeira para a população, com o objetivo de conscientizar sobre a importância do pagamento em dia de contas e faturas. Além disso, a ABRADECO também pretende investir em campanhas publicitárias que promovam o uso responsável do crédito.

Outra ação importante será a criação de uma central de conciliação, que irá intermediar acordos entre empresas e consumidores, evitando ações judiciais demoradas e custosas. A ideia é oferecer um canal de comunicação direto entre as partes envolvidas, facilitando a resolução de conflitos de forma rápida e eficaz.

Pelegrini ressaltou que essas medidas são apenas o começo e que a ABRADECO continuará buscando alternativas para reduzir a inadimplência no Brasil. Ele também destacou a importância da participação de todos os envolvidos nesse processo, incluindo empresas, consumidores e órgãos governamentais.

Com essas ações, a ABRADECO espera contribuir para um ambiente econômico mais saudável e equilibrado, em que a inadimplência seja reduzida e os direitos do consumidor sejam respeitados.

FONTE ABRADECO - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

