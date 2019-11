Presidente da XJTLU promove educação global no México

"A aprendizagem voltada ao futuro tem a ver com ser capaz de pensar globalmente, compreender localmente e agir internacionalmente", declarou o professor Xi.

"A conferência da IAU proporciona um grande fórum para discutir como as instituições de ensino superior podem se engajar globalmente por meio de parcerias com instituições em outros países, facilitando as trocas estudantis e pesquisa sobre tópicos de interesses globais atendendo, ao mesmo tempo, as comunidades locais onde estão baseadas."

A visita do professor Xi é oportuna, especialmente à medida que a internacionalização se torna um foco da reforma educacional da China.

O próprio crescimento rápido da XJTLU (de 164 alunos em 2006 para mais de 17.000 hoje em dia) está de acordo com o rápido desenvolvimento do setor de ensino superior chinês, que tem observado um crescimento de pouco mais de 1.000 instituições no início do século para mais de 3.000 faculdades e universidades atualmente.

Na Universidade de Guadalajara, o professor Xi vai falar sobre 'O Desafio da Educação em uma Era de Inteligência Artificial e Exploração da XJTLU'.

Os laços próximos entre a XJTLU e a Universidade de Guadalajara foram fomentados por números crescentes de alunos que estudaram em ambas as instituições, e o professor Xi se reunirá com alunos internacionais como parte de sua visita.

Um aluno intercambista da XJTLU que participa da Universidade de Guadalajara, Melissa Rios, declarou que a visita do professor Xi encorajaria mais alunos a considerar o valor do estudo internacional.

"Para mim, foi bom estudar em ambos os países", declarou Rios.

"As oportunidades de nível internacional me permitiram aumentar meu conhecimento e aprendi a trabalhar sem inibição pelas fronteiras culturais."

