Presidente e CEO (CEO) da NSF International, Kevan Lawlor, anuncia aposentadoria; Pedro Sancha sucede Lawlor como presidente e CEO

"Em nome do Conselho de Administração, da equipe de liderança e dos 3.000 membros da equipe da NSF, gostaríamos de agradecer a Kevan por seu impacto e liderança ao longo de seus 36 anos na organização", diz o presidente do conselho da NSF, Richard E. Rabbideau. "Também estou animado em anunciar que Pedro Sancha se juntará à NSF como nosso próximo presidente e CEO. Pedro traz uma vasta experiência global nos setores industrial e de serviços, bem como as habilidades estratégicas e de liderança necessárias para levar a organização ao próximo capítulo."

"Estou emocionado por me juntar à NSF neste momento importante de sua história, durante um período tão significativo para a saúde humana", diz Sancha. "A pandemia demonstrou o quão crítico é para nossas sociedades contar com organizações independentes de testes, inspeção e certificação baseadas na ciência, como a NSF. Com sua experiência de nível mundial em segurança alimentar, qualidade da água, ciências da saúde e sustentabilidade, a NSF está posicionada de forma única para cumprir sua missão de proteger e melhorar a saúde humana e o meio ambiente em escala global".

Sancha ingressa na NSF vindo da Ecolab, onde foi vice-presidente sênior e gerente geral do Industrial Digital Group. Nessa função, ele conduziu a transformação digital do grupo industrial de US$ 7 bilhões, com foco em Internet das Coisas avançada, análise baseada em nuvem, inteligência artificial, aprendizado de máquina, comércio eletrônico e monitoramento remoto de ativos. Antes dessa função, liderou a divisão Global Light Industries da Ecolab, tendo ingressado na organização como vice-presidente de estratégia e desenvolvimento de negócios.

Antes da Ecolab, Sancha trabalhou para a Shell, onde foi gerente geral para a Europa, Oriente Médio e África, além de ter aumentado as funções de responsabilidade na Ásia. Iniciou sua carreira como consultor de negócios na Arthur Andersen. Sancha tem mestrado em engenharia pela Universidade Politécnica de Madri e pela Ecole des Ponts Paristech, além de mestrado em administração de empresas pela Universidade de Harvard.

"Kevan desempenhou um papel significativo ao trazer prestígio internacional à NSF e nos levou a nos tornar uma organização global em um nível elevado. Sua liderança em nosso setor e como ex-presidente do American National Standards Institute (ANSI) ajudou governos, reguladores, parceiros do setor, clientes e consumidores, criando muitos padrões de saúde e serviços de avaliação independentes que são usados em todo o mundo hoje", diz Rabideau.

"Sou grato por ter passado as últimas três décadas com esta maravilhosa organização e honrado por ter tido a oportunidade de liderá-la nos últimos 18 anos. Quero estender meu sincero agradecimento aos nossos funcionários que são profundamente comprometidos com nossa missão global de proteger e melhorar a saúde humana", afirma Lawlor. "Gostaria também de agradecer aos nossos clientes, parceiros, comunidades e ao Conselho de Administração pelo apoio contínuo. O que conseguimos alcançar é nada menos que maravilhoso, e estou ansioso pelo que vem a seguir para esta organização incrível."

A NSF International (nsf.org) é uma organização global independente que facilita o desenvolvimento de padrões e testa e certifica produtos para as indústrias de alimentos, água, ciências da saúde e bens de consumo para minimizar os efeitos adversos à saúde e proteger o meio ambiente. Fundada em 1944, a NSF está comprometida em proteger a saúde e a segurança humana em todo o mundo. Com operações em 180 países, a NSF International é um Centro Colaborador da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OMS) em Segurança Alimentar, Qualidade da Água e Ambiente Interno.

Para mais informações ou entrevistas na mídia, entre em contato com Allison Gammel em [email protected].



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742969/NSF_International_Kevan_Lawlor_CEO.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1742970/NSF_International_PS_Photo.jpg

FONTE NSF International

SOURCE NSF International