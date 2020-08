Presidente-executivo da Perfect World, Dr. Robert H. Xiao: consumo de conteúdo vai mudar substancialmente graças à 5G

O Dr. Robert H. Xiao tomou o e-Sports como ilustração, expressando a opinião de que, com a 5G, em combinação com a computação em nuvem e tecnologias de realidade virtual progressivamente mais maduras, a participação e o modelo de negócios do e-Sports, no futuro, se tornarão "hiperinterativos". Com dispositivos vestíveis (wearable), a audiência pode participar diretamente de uma competição e até mesmo interagir com os competidores no ambiente da competição, em tempo real. Essa será uma nova abordagem, realmente inovadora, quando comparada com a maneira que as pessoas abordam os esportes tradicionais. Por sua vez, a aplicação experimental de novas tecnologias em e-Sports irá ativar e estimular ainda mais o desenvolvimento de tecnologias mais novas, rompendo o atual modelo de negócios na área de e-Sports.

Além disso, as possibilidades para nova mídia e outras aplicações resultantes da popularização da 5G irão mudar completamente a atenção dos usuários de off-line para on-line. Xiao disse que as empresas precisam encontrar novas maneiras de interagir com os usuários e que uma onda de ideias criativas em torno de novas tecnologias digitais irá dar origem a uma variedade inteiramente nova de abordagens para se interagir profundamente com os usuários, trazendo à tona uma força importante, que irá potencializar a transformação do setor.

