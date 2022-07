Prevenção à fraude para startups e pequenos negócios é tema de evento organizado pelo AllowMe

Na terceira edição da Jornada Segura e Simples, debatedores reforçam a importância de se proteger de possíveis fraudes digitais, independentemente do porte das companhias

SAO PAULO, 14 de julho de 2022 /PRNewswire/ -- Nesta quinta-feira, 14 de julho, entre 10h30 e 12h, a plataforma de prevenção à fraude AllowMe promove mais uma edição da Jornada Segura e Simples, evento online e gratuito, que desta vez volta-se à relevância de soluções de combate à fraude, especialmente para startups e pequenos negócios.

Com mediação de Helenice Moura, head de Growth Marketing do AllowMe, o encontro contará com a presença de Pamella Prevedel, Head de Product Management da empresa, e Fernando Guariento, Head de Professional Services, também do AllowMe.

"De forma equivocada, muitas startups, pequenas e médias empresas tendem a acreditar que soluções de prevenção à fraude e cibersegurança são ferramentas caras, destinadas a peixes grandes. Até mesmo pelo tamanho de seus negócios, seus líderes imaginam que jamais serão alvos dos fraudadores", comenta Pamella Prevedel. "Infelizmente, esta não é uma realidade. Toda e qualquer empresa que atua no ambiente digital está potencialmente exposta e deveria se preocupar com segurança digital desde a sua concepção", completa.

Para Fernando Guariento, inclusive, startups e pequenos negócios, podem, em alguns contextos, atrair até mais atenção dos fraudadores. "Se por um lado essas empresas têm menos transações e movimentam um volume menor de dinheiro, por outro, historicamente, investem menos nessa área e são mais vulneráveis. É urgente que essa pauta ganhe espaço dentro dos conselhos dessas empresas", afirma

A terceira edição do Jornada Segura e Simples volta-se a profissionais que atuam no mercado de prevenção a fraudes, fundadores e C-Levels de startups e PMEs, mas é aberto a qualquer interessado pelo tema. As inscrições devem ser realizadas na página https://conteudo.allowme.cloud/22-junho-jornadas-seguras-e-simples-startups-e-small-business . A transmissão ao vivo será transmitida no canal do Youtube do AllowMe.

Serviço

Jornada Segura e Simples: Startups & Small Business

Local: Online, no canal do Youtube do AllowMe: https://www.youtube.com/c/AllowMee

Data: 14 de julho

Horário: entre 10h30 e 12h

Inscrições gratuitas pelo link: https://conteudo.allowme.cloud/22-junho-jornadas-seguras-e-simples-startups-e-small-business

FONTE AllowMe

