O clima é uma preocupação para 8 em cada 10 casais que se casam

Ferramenta lançada por Casamentos.com.br permite saber a previsão do tempo do casamento e visa reduzir o estresse dos casais em relação às variações climáticas; saiba como usá-la e os benefícios de organizar o matrimônio contando com essa informação

SÃO PAULO, 10 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- Chuva ou excesso de sol no grande dia é uma preocupação real para os casais que estão organizando o casamento e provoca nervosismo em oito de cada dez deles, conforme mostra os estudos de Casamentos.com.br com 4.250 nubentes divulgada no O Livro Imprescindível dos Casamentos , de autoria da marketplace em parceria com o professor Carles Torrecilla da ESADE e em colaboração com o Google. Para dar uma resposta a isso e diminuir a ansiedade com as variações climáticas foi lançada a ferramenta Previsão do Tempo by Casamentos.com.br , que permitirá às pessoas que se casam saberem informações sobre a probabilidade de chuva, a temperatura média esperada para o dia, as condições de vento e até mesmo a hora do pôr do sol.

"É compreensível que o clima do casamento seja uma preocupação dos casais já que além desse assunto, há muitos aspectos a serem levados em conta na organização. Esperamos que com esse recurso, a ansiedade com este tema diminua", explica Juliana Gallo, VP de vendas para a Índia e América Latina do grupo The Knot Worldwide (TKWW), grupo do qual faz parte Casamentos.com.br, aplicativo referência no Brasil para o planejamento de eventos matrimoniais.

Os dados são disponibilizados a partir de um levantamento histórico dos últimos 50 anos. Exatamente por isso não é uma garantia exata de como o tempo estará, mas sim aproximada*. O objetivo é contribuir para que os casais se planejem com antecedência, podendo assim tomar decisões mais acertadas sobre o local da cerimônia e da recepção, evitando que o clima seja um fator surpresa no dia C.

"Esse recurso será muito útil na hora de organizar, já que as pessoas que se casam poderão se prevenir em relação ao tipo de clima esperado para o dia. Se a previsão é de chuva, será possível realizar o evento em um local fechado. Se é de sol, sugerimos caprichar em itens para proteger os convidados como a instalação de tendas e a oferta de drinks refrescantes e leques.", aconselha Gallo.

Basta clicar aqui para acessar a Previsão do Tempo by Casamentos.com.br e indicar o dia e o local do casamento para obter a resposta. Além disso, ainda é possível compartilhar o resultado com os convidados copiando o link ou fazendo o download da imagem.

Definindo o plano B

Segundo Casamentos.com.br, consultar o clima do enlace com antecedência traz benefícios para os casais. A principal delas é reduzir o estresse por conta das condições climáticas, ao permitir um planejamento mais preciso. "A recomendação é sempre contar com um plano B, ou seja, uma alternativa para caso algo saia diferente do planejado. Essa é uma forma de fazer um planejamento com maior controle, não deixando nenhum aspecto ao acaso. No caso da previsão do tempo, com as variações que existem hoje, isso é muito indicado", aconselha Gallo.

Para definir um plano B, Casamentos.com.br fez uma pesquisa em seu amplo diretório de profissionais para dar algumas ideias sobre tipos de locais ideais para celebrar o casamento conforme a previsão de tempo para o dia.

A primeira dica são os salões, locais que se adaptam a qualquer clima e podem proporcionar maior tranquilidade e, ao mesmo tempo, surpreender os convidados. Clicando aqui é possível encontrar uma lista de salões espalhados por todo o país.

Outra solução popular é alugar uma ou mais tendas. Seja como plano principal ou como plano B, essas estruturas se tornaram um elemento praticamente essencial para os casais que desejam celebrar seu casamento ao ar livre. Confira aqui opções disponibilizadas por fornecedores de todo o Brasil.

Por fim, a marketplace também recomenda a contratação de lugares mistos, ou seja, que possuem tanto uma área interior quanto exterior. Esses espaços intermediários permitem acomodar com conforto um grande número de convidados nas mais diversas condições climáticas. Para ter referência de locais assim, veja aqui .

*As informações fornecidas por esta ferramenta sobre previsões meteorológicas para o dia do seu casamento são baseadas em dados históricos, padrões climáticos e modelos de previsão. Como as condições climáticas são inerentemente imprevisíveis e podem mudar rapidamente, a marketplace não garante a precisão ou a integridade dos dados apresentados por esta ferramenta. O uso dessa ferramenta e a confiança nas informações fornecidas são de seu próprio risco.

