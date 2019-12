Previsão para o Valor do Salário Mínimo em 2020 - Informações do Portal Salário Mínimo

CURITIBA, Brasil, 10 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A notícia nem sempre é animadora, mas o cidadão brasileiro precisa ser informado.

No final do mês de novembro, especificamente no dia 26, os representantes do Ministério da Economia fizeram anunciar novo valor estipulado para o salário mínimo no próximo ano de 2020. Confira abaixo as informações sobre o assunto trazidas pelo portal Salário Mínimo.

De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, a princípio, esse montante já era parte do orçamento que havia sido encaminhado ao Congresso, constituindo um teto de R$ 1.039. Entretanto, essa mesma quantia terminou por ser reduzida para o valor de R$ 1.031. Hoje, o piso nacional no salário mínimo está em R$ 998.

A motivação para essa pequena, porém real redução sobre o valor se deu devido a menor previsão para a inflação, de acordo com os representantes do órgão, que apresentam o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Esse processo foi medido por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, ou IBGE, o qual geralmente efetua o reajuste dos salários mínimos. Deste modo, a estimativa inicial do próprio governo baixou de 4% no mês de agosto para 3,5%, ou seja, pouco.

Embora essa ação abranja somente a próxima correção via inflação, este mesmo valor não vai englobar um lucro real, um aumento significativo, dentro do que é previsto no processo padrão de aumento do vencimento, com relação ao atual valor do salário mínimo. Assim, será mantido um nível equivalente ao anterior, considerando, no entanto, a inevitável alta sobre o custo de vida do brasileiro.

Conforme o que foi anunciado por meio dos representantes do governo, esta recente redução que foca na projeção da inflação terá, ou já tem, um impacto sobre o valor do próprio salário mínimo, por conseguinte, sobre os demais benefícios sociais. Esse processo se dá devido ao fato dos benefícios considerarem a existência de um valor mínimo, por exemplo, o reajuste sobre as aposentadorias.

Outros detalhes: será alterada, também, a questão da chamada elevação sobre o crescimento de Produto Interno Bruto, ou PIB, para o ano de 2020, a qual de 2,17% subiu para o de 2,32%.

Sobre a estimativa do salário mínimo, toda a discussão chega a considerar que o mesmo deveria subir para R$ 1.040.

Deste modo, para surpresa de muitos, esta já não é a primeira vez que se decide esse tipo de redução, pelo atual governo, já que, como foi explicitado acima, a redução ocorreu antes mesmo de ser divulgado ao público o valor inicial. Todo esse processo segue certa lógica, na análise sobre as previsões de aumento no salário mínimo para o próximo ano de 2020.

As discussões perduraram tanto tempo, no Congresso, que antes mesmo de se estipular o valor que foi reduzido, ou seja, de R$ 1.039, no mês de abril deste ano, o atual governo havia encaminhado ao mesmo Congresso um novo Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias, a qual contava com uma previsão tal que o piso nacional foi estabelecido em R$ 1.040, porém, isso não se concretizou.

Ainda assim, embora tenha havido aprovação por parte dos parlamentares, sobre o texto contendo o registro desse valor, no mês de outubro, o atual governo estava adiantando-se em nova proposta, encaminhando, deste modo, o PL ao Congresso, o qual registrou o valor mínimo de R$ 1.039. Do mesmo modo, esta nova redução se deu, como foi explicado, devido à previsão lógica de menor inflação para o próximo ano.

Ainda há mais atualizações a serem comunicadas, sendo necessário aguardar por mais surpresas. Para mais informações e atualizações, acesse o site https://www.salariominimo.net .

FONTE Salário Mínimo

