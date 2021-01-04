Президент CMG желает зрителям всего мира счастливого Нового года

ПЕКИН, 4 января 2021 г. /PRNewswire/ -- 1 января 2021 года президент Медиагруппы Китая (CMG) Шэнь Хайсюн (Shen Haixiong) обратился с новогодними поздравлениями к зрителям и пользователям по всему миру через CGTN. В своей речи г-н Шэнь сказал, что 2021 год является годом быка по китайскому лунному календарю и наполнен новыми надеждами и устремлениями. Он пожелал людям во всем мире счастья и здоровья в Новом году.

Видео -- https://www.youtube.com/watch?v=V5S9UIPfpHU