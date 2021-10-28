Президент ZTE Mobile Devices Ни Фэй: укрепите «инновАкции» и создайте экосистему 5G

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 28 октября 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), являющаяся одним из крупнейших международных поставщиков телекоммуникационных, корпоративных и потребительских технологий для мобильного интернета, сообщила о том, что старший вице-президент ZTE и президент ZTE Mobile Devices Ни Фей (Ni Fei) выступил на конференции ZTE Analyst 2021 с речью на тему «Взять новую высоту через инновАкции» (Scale New Height with InnovAction), рассказав о целях дальнейшего развития и стратегических мерах компании ZTE Mobile Devices.

Он отметил, что на китайском рынке ZTE Mobile Devices полностью перейдет на 5G, еще больше укрепит свои позиции в сфере мобильных телефонов мобильного интернета, а также продолжит создание полноценной терминальной экосистемы 5G. В то же время ZTE консолидирует концепцию "InnovActor" и стимулирует коммерциализацию передовых технологий по принципу «инновации + действие», занимается интеграцией брендов, каналов и рынков в целях обеспечения согласованных усилий и комплексной поддержки терминального бизнеса для дальнейшего масштабирования и выхода на новый уровень.

Благодаря значительному накоплению технологий и инновационному потенциалу в первой половине 2021 года был достигнут значительный прогресс в развитии ZTE Mobile Devices. Так, темпы роста прибыли на внутреннем рынке составили 150%, а на международных рынках — 50%. SoM 5G CPE занимает первое место в мире. В течение всего года будет поставлено более 100 миллионов терминальных устройств ZTE, из которых более 50% будут использовать собственные чипсеты. В соответствии с общей целью ZTE — в течение двух-трех лет войти в топ-500 — для Mobile Devices определен новый целевой показатель ежегодного роста: более 200% для внутреннего рынка и более 50% для зарубежного рынка.

Перейти на 5 G на китайском рынке и продолжить создание полносценарного интеллектуального процесса

В настоящее время индустрия бытовой электроники вступает в новую эру ускоренной эволюции, непрерывного деления и комплексных инноваций. Тренд 5 G охватывает весь мир, сценарий потребления продолжает расширяться, а рынок постепенно приходит в постпандемическое состояние. Перед лицом новых возможностей для развития на рынке смартфонов и продуктов для мобильного интернета ZTE Mobile Devices в будущем полностью перейдет на 5G, продолжит укреплять стратегию «больших терминалов» и создавать новое будущее с 5G и полноценным интеллектуальным процессом.

Что касается построения экосистем, ZTE Mobile Devices продолжит совершенствовать схему «1+2+N», содействовать преобразованию и эволюции концепции «оборудование-программы-сервис-экология», интегрировать смартфоны, персональные и семейные данные, и обеспечивать полноценный интеллектуальный опыт работы с 5G в рамках четырех сценариев: спорт и здоровье, деловые поездки, дом и образование, аудиовизуальные развлечения. На базе общей экологической архитектуры, ZTE Mobile Devices будет и далее укреплять ключевую роль смартфона в мобильном интернете, продолжать совершенствовать производственные возможности в четырех ключевых сферах: проектирование, фотография, телекоммуникации и взаимодействие с операционными системами, а также создавать многоэкранное взаимодействие и связь для достижения концепции «Интернета вещей», ориентированной на смартфоны.

В области продуктов для мобильного интернета ZTE Mobile Devices будет и далее укреплять свои лидирующие позиции на мировом рынке. В настоящее время продукты ZTE для мобильного интернета охватывают персональные и семейные терминалы данных, Промышленные терминалы и терминалы IoV. Маршрутизаторы 5G занимают первое место у глобальных операторов. Что касается SoM, то компания ZTE Mobile Devices будет стремиться постоянно занимать первое место на высокотехнологичном рынке продукции MBB, а с точки зрения технических возможностей сохранит лидирующие позиции в области патентов на 5G и производительности продукции. В то же время она будет всесторонне создавать продукцию «Интернета вещей» для автомобилей, промышленности и т.д., выходя на 1-е место в мировом бизнесе мобильного интернета.

Консолидация концепции " InnovAction " и вывод собственных чипсетов на новый уровень

В соответствии со стратегией выпуска продукции «больших терминалов» ZTE Mobile Devices будет и далее укреплять принцип «инновАкции» (InnovAction), способствовать внедрению передовых технологий и укреплять свою «активную силу» для коммерческого успеха в будущем. Что касается базовых технологий, ZTE Mobile Devices будет включать самостоятельно разработанные чипсеты в план развития и предпринимать усилия по повышению автономности и уровня инноваций. В настоящее время компания ZTE подала заявки на получение 4400 патентов на чипсеты и владеет примерно 1950 официальными патентами. Среди них — собственные чипсеты терминалов, охватывающие персональные коммуникации, жилые дома, IoV, промышленный мониторинг и другие области. В перспективе компания ZTE Mobile Devices планирует и далее расширять возможности своей научно-исследовательской платформы, а также повышать долю применения собственных чипсетов.

В сфере смартфонов компания ZTE Mobile Devices, которая одной из первых применила камеру под дисплеем и являющаяся первопроходцем в области камеры и съемки Fusion Computing, продолжит работу по обновлению и итерации соответствующих технологий, прокладывая совершенно новый путь развития индустрии смартфонов. В то же время, опираясь на терминальные продукты «1+2+N» с завершенной экосистемой, она будет и далее создавать интеллектуальные средства связи с использованием искусственного интеллекта на основе сценариев и создавать интеллектуальные и профессиональные терминальные сетевые решения в ответ на требования высокой надежности, высокой безопасности, низкой задержки и высокой пропускной способности в таких популярных областях как мобильный офис, киберспорт и потоковое вещание.

На растущем рынке IOV компания ZTE Mobile Devices изучит бизнес-модели и инновационные сценарии для всестороннего стимулирования развития отрасли C-V2X и создания интеллектуального транспорта. Используя 5G и C-V2X для создания всеобъемлющей координирующей системы, которая включает в себя людей, автомобили, инфраструктуру, сети и облако, мы можем создавать соединения с малой задержкой и высокой надежностью, а также создавать более эффективную, продвинутую и безопасную интеллектуальную транспортную сеть. В настоящее время компания ZTE Mobile Devices наладила тесное стратегическое сотрудничество с рядом первоклассных автомобильных предприятий, а совокупный объем поставок продукции достиг миллиона единиц.

Полная координированность брендов и каналов, непрерывное развитие международного направления

Располагая производственными возможностями и технологическими новшествами в качестве прочной основы, мобильные устройства ZTE в будущем будут также в полной мере координировать стратегии развития бренда, канала и рынка в целях поддержания быстрого развития в Китае и устойчивого роста в мире. Что касается структуры бренда, то ZTE Mobile Devices продолжит интеграцию трех основных брендов, а именно ZTE, Nubia и Red Magic, а также расширит внутренние сегменты рынка. Благодаря эффективной координации деятельности брендов был разработан принципиально новый имидж смартфонов ZTE с использованием технологий, обеспечивающих их узнаваемость, высокое качество и молодежность. В их число входит смартфон Axon, нацеленный на деловых людей с целью раскрытия социально-предпринимательского потенциала, в то время как Nubia является модным брендом для молодежи, создающим индивидуальность, а Red Magic направлен на киберспорт, транслируя твердость, увлеченность и крутость с тем, чтобы охватить разные демографии.

Что касается построения каналов, ZTE Mobile Devices сосредоточится на расширении работы и использовании цифровых систем для содействия всестороннему раскрытию возможностей терминальных каналов. Так, шоу-магазин 5G будет нацелен на создание иммерсивного опыта в качестве важной позиции и моста для взаимодействия с потребителями и поклонниками. В то же время будут расширены каналы дистрибуции и улучшена конструкция внесетевой розничной системы на основе модели совместного строительства каналов. В 2021 году компания ZTE Mobile Devices планирует построить 5000 оффлайновых каналов продаж, и на сегодняшний день уже построено 4000 каналов, а масштабы розничной системы начинают формироваться. Кроме того, ZTE Mobile Devices предлагает стабильные преимущества ZTE для правительственных и корпоративных клиентов, продолжит развивать политические и коммерческие каналы и создавать многоуровневую систему продаж с полным охватом.

На зарубежных рынках мобильные устройства ZTE будут осуществлять политику, ориентированную на конкретные страны, принимать различные стратегии, основанные на различиях в рыночной среде и развитии 5 G в различных странах, а также уделять особое внимание крупным странам в целях расширения возможностей для интенсивной работы и устойчивого развития. В настоящее время ZTE Mobile Devices присутствует более чем в 160 странах и регионах и охватывает свыше 100 миллионов активных пользователей смартфонов по всему миру. ZTE Mobile Devices поддерживает тесное сотрудничество с более чем 3000 торговых партнеров по всему миру и установила отношения стратегического сотрудничества с 50 ведущими операторами. В области электронной коммерции ZTE Mobile Devices продолжит интеграцию собственных и сторонних торговых платформ в целях расширения своего присутствия на рынке и возможностей обслуживания.

В рамках комплексного коммуникационного решения, терминальное направление является одним из тех, которые обеспечат развитие бизнеса ZTE в будущем. Перед лицом новых возможностей и проблем ZTE Mobile Devices, руководствуясь новейшими целями, будет работать в сфере 5G, не жалея усилий для «инновАкции». Компания стремится воплощать мечты в жизнь с помощью технологий и продолжает предпринимать усилия в координации с брендами, продуктами и каналами, рассчитывая на достижение важных технологических возможностей для развития индустрии интеллектуальных терминалов.

Контактная информация для прессы:

Margaret Ma (Маргарет Ма)

ZTE Corporation

Тел.: +86 755 26775189

Эл. почта: ma.gaili@zte.com.cn

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation