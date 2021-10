Ni Fei, président de ZTE Mobile Devices : « renforcer l'"InnovAction" et construire un écosystème de terminaux 5G pour tous les scénarios »

SHENZHEN, Chine, 28 octobre 2021 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), un important fournisseur international de solutions technologiques d'Internet mobile pour les télécommunications, les entreprises et les consommateurs, a annoncé aujourd'hui que Ni Fei, vice-président principal de ZTE et président de ZTE Mobile Devices, a prononcé un discours liminaire à la ZTE Analyst Conference 2021. Ayant pour thème « Scale New Height with InnovAction », le discours a présenté les objectifs de développement et les mesures stratégiques de ZTE Mobile Devices pour l'avenir.

Ni Fei a affirmé à cet effet : « ZTE Mobile Devices accordera une priorité absolue à la 5G sur le marché chinois, renforcera la position de base des téléphones mobiles dans le secteur de l'Internet mobile, et continuera à construire un écosystème de terminaux 5G adapté à tous les scénarios. Parallèlement, ZTE consolidera la position de l'"InnovActor", favorisera la commercialisation de technologies de pointe en mettant l'accent sur l'innovation et l'action, coordonnera ses efforts par l'intégration des marques, des canaux et des marchés, et offrira un soutien global à sa division des terminaux afin de la porter vers de nouveaux sommets.

Grâce à son vaste portefeuille technologique et à sa grande capacité à innover, ZTE Mobile Devices a grandement amélioré ses résultats au premier semestre 2021. Les revenus de la division ont notamment enregistré une croissance de 150 % sur le marché national et de 50 % sur le marché international. Son système sur un module (SoM) 5G CPE s'est classé au premier rang dans le monde. Par ailleurs, ZTE livrera plus de 100 millions de terminaux au cours de l'année, dont plus de 50 % seront munis de chipsets conçus en interne. Conformément à l'objectif global de ZTE d'entrer dans le classement des 500 plus grandes entreprises mondiales dans les deux à trois prochaines années, la division Mobile Devices s'est fixé les nouvelles cibles de croissance annuelle suivantes : plus de 200 % sur le marché intérieur et plus de 50 % sur le marché international. »

Mettre l'accent sur la 5G sur le marché chinois et continuer à construire une expérience intelligente pour tous les scénarios

Aujourd'hui, l'industrie de l'électronique grand public évolue dans une nouvelle ère caractérisée par une évolution accélérée, une segmentation continue et l'innovation intégrée. Tandis que l'adoption de la 5G progresse à vive allure dans le monde, le scénario de consommation de ce secteur continue à s'élargir et le marché se rétablit progressivement de la pandémie. De nouvelles occasions de développer le marché des smartphones 5G et des produits d'Internet mobiles se profilant à l'horizon, ZTE Mobile Devices mettra l'accent sur la 5G à l'avenir, tout en continuant à consolider sa stratégie produit axée sur les grands terminaux. La division façonnera un nouvel avenir pour la 5G, avec une expérience intelligente adaptée à tous les scénarios.

Sur le plan du développement de l'écosystème, ZTE Mobile Devices continuera d'améliorer le système de produits intelligents « 1+2+N », de promouvoir une transformation et une évolution englobant les appareils, les logiciels, les services et l'environnement, d'intégrer les smartphones, les données personnelles et les données familiales, et d'offrir une expérience intelligente 5G complète dans les quatre scénarios suivants : le sport et la santé, les voyages d'affaires, la maison et l'éducation, ainsi que le divertissement audiovisuel. Tout en s'appuyant sur l'architecture écologique globale, ZTE Mobile Devices renforcera davantage le rôle central du smartphone dans l'espace de l'Internet mobile. La division continuera à améliorer les capacités de ses produits dans quatre domaines clés : le design, la photographie, les télécommunications et l'interaction avec le système d'exploitation, et renforcera l'interaction et la connectivité multi-écrans afin d'offrir une expérience IoT centrée sur les smartphones.

Dans le segment des produits d'Internet mobile, ZTE Mobile Devices consolidera sa position de leader sur le marché mondial. Son offre regroupe actuellement, dans ce domaine, des terminaux de données personnelles et familiales, des terminaux d'interconnexion industrielle et des terminaux IoV (Internet des véhicules). Les routeurs 5G de ZTE occupent la première place sur le marché mondial des opérateurs. Dans le domaine des SoM, ZTE Mobile Devices s'efforcera d'être le leader permanent du segment haut de gamme du marché des produits de haut débit mobile. Sur le plan technique, la division cherchera à maintenir sa position de leader du secteur 5G en matière de brevets et de performance des produits. Parallèlement, elle étendra son offre de produits IoT à divers secteurs, y compris ceux des véhicules et de l'industrie, en vue de devenir numéro un mondial de l'Internet mobile.

Renforcer l'« InnovAction » et porter les chipsets conçus à l'interne au niveau supérieur

Dans le cadre de sa stratégie produit « grands terminaux », ZTE Mobile Devices renforcera encore son « InnovAction » dans le domaine technique. Elle continuera également à promouvoir l'innovation technologique de pointe et à renforcer sa puissance d'action pour une meilleure position commerciale à long terme. En ce qui concerne sa technologie de base, ZTE Mobile Devices intégrera les chipsets qu'elle conçoit en interne dans ses efforts de planification du développement. La division s'efforcera aussi d'améliorer ses capacités indépendantes et son niveau d'innovation. À l'heure actuelle, ZTE a déposé 4 400 brevets relatifs aux chipsets et possède près de 1 950 brevets autorisés, dont des brevets de chipsets de terminaux conçus à l'interne destinés aux domaines suivants : les communications personnelles, la maison, l'IoV, la surveillance industrielle, etc. À long terme, ZTE Mobile Devices a l'intention de continuer à améliorer les capacités de sa plateforme de recherche et développement, et d'accroître encore la part de produits utilisant ses chipsets conçus à l'interne.

En tant que pionnier de la caméra sous l'écran et de la photographie alimentée par le calcul par fusion, ZTE Mobile Devices continuera de promouvoir, dans le domaine des smartphones, la mise à niveau et l'itération des technologies pertinentes, en vue de former un nouveau segment dans l'industrie. En outre, la division s'appuiera sur les produits de la série de terminaux « 1+2+N » et sur un écosystème complet afin de créer des solutions de communication intelligentes, alimentées par l'IA et spécifiques à divers scénarios. Elle mettra également au point des solutions de réseaux de terminaux intelligentes et professionnelles adaptées à différents scénarios d'utilisation populaires, tels que le travail mobile, le sport électronique et le streaming en direct, lesquels fixent des exigences élevées en matière de fiabilité, de sécurité, de latence et de bande passante.

Dans le marché florissant de l'IoV, ZTE Mobile Devices explorera des modèles économiques et des scénarios d'innovation afin de promouvoir de manière globale le développement de l'industrie C-V2X ainsi que la construction de moyens de transport intelligents. En utilisant la 5G et le C-V2X pour former un système de coordination complet entre les utilisateurs, les véhicules, l'infrastructure, le réseau et le cloud, il sera possible de créer des voies de communication à faible latence et à haute fiabilité. Au bout du compte, cela permettra de développer un réseau de transport intelligent plus efficace, plus intelligent et plus sécurisé. À l'heure actuelle, ZTE Mobile Devices a établi des partenariats de coopération stratégique approfondie avec un certain nombre d'entreprises automobiles de premier rang, et son volume cumulé de produits expédiés a atteint la barre de un million.

Assurer une coordination totale entre les marques et les canaux afin de favoriser la croissance continue des activités à l'échelle mondiale

Avec une base solide reposant sur la capacité des produits et l'innovation technologique, ZTE Mobile Devices assurera une coordination totale entre les stratégies de marque, de canal et de marché, afin de poursuivre son développement rapide en Chine et sa croissance constante dans le reste du monde. Sur le plan organisationnel, ZTE Mobile Devices renforcera l'intégration de ses trois plus grandes marques, c'est-à-dire ZTE, Nubia et Red Magic, tout en prenant de l'expansion dans les segments du marché intérieur. Grâce à une coordination efficace des marques, les smartphones ZTE se sont forgé une nouvelle image caractérisée par des technologies reconnues, une haute qualité et un grand dynamisme. En incarnant des traits comme la passion et l'élégance, les marques de ZTE aident l'entreprise à cibler différents segments de la population. La marque Axon, par exemple, s'adresse aux professionnels du monde des affaires et met l'accent sur la réussite de la puissance entrepreneuriale sociale. La marque Nubia elle est axée sur la mode et encourage les jeunes consommateurs à exprimer leur individualité, tandis que la marque Red Magic se concentre sur le domaine du sport électronique.

En ce qui a trait au développement des canaux, ZTE Mobile Devices se concentrera sur l'expansion de ses activités optimisées et utilisera les systèmes numériques pour promouvoir l'autonomisation complète des canaux de terminaux. Son magasin axé sur les expériences 5G mettra l'accent sur la création d'expériences immersives afin d'établir un point de contact important entre la marque, ses admirateurs et les consommateurs. En parallèle, la division élargira ses canaux de distribution et intensifiera ses efforts visant à construire un système de vente au détail hors ligne en s'appuyant sur le modèle de co-construction de canaux. ZTE Mobile Devices a l'intention de construire 5 000 canaux de vente hors ligne en 2021. La division a déjà achevé la construction de 4 000 d'entre eux à ce jour, donnant une idée de l'envergure de ce système de vente au détail. En outre, ZTE Mobile Devices tirera parti des avantages perpétuels de ZTE dans le segment des clients gouvernementaux et corporatifs, continuera à développer des canaux politiques et commerciaux et construira un système de vente à plusieurs niveaux offrant une couverture complète.

Dans les marchés internationaux, ZTE Mobile Devices mettra en œuvre des politiques spécifiques à chaque pays, adoptant des stratégies différentes selon les caractéristiques uniques de l'environnement commercial et de l'infrastructure 5G des différents pays. La division se concentrera sur les plus grands pays afin d'améliorer leurs capacités en matière d'exploitation intensive et de développement durable. À l'heure actuelle, ZTE Mobile Devices vend ses produits dans plus de 160 pays et régions, et ses smartphones comptent plus de 100 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. ZTE Mobile Devices travaille en étroite collaboration avec plus de 3 000 partenaires mondialement et entretient des relations de coopération stratégique avec 50 opérateurs de premier plan. Dans le domaine du commerce électronique, ZTE Mobile Devices continuera d'intégrer ses propres plateformes ainsi que celles de tierces parties afin d'élargir sa présence sur le marché et d'améliorer ses capacités de service.

À long terme, le secteur des terminaux comptera parmi les segments de la solution de communication de bout en bout de ZTE qui appuiera la croissance commerciale de l'entreprise. En réponse aux nouvelles opportunités et aux nouveaux défis qui se dessinent, ZTE Mobile Devices s'appuiera sur ses nouveaux objectifs de marque et sur les progrès de la 5G afin de mettre pleinement l'accent sur la 5G et l'« InnovAction ». Engagée à faire des rêves une réalité grâce aux technologies, la division continue à travailler sans relâche pour assurer une coordination entre les marques, les produits et les canaux, ce qui devrait lui donner une forte capacité technologique à soutenir le développement de l'industrie des terminaux intelligents.

Contact pour les médias :

Margaret Ma

ZTE Corporation

Tél. : +86 755 26775189

Adresse e-mail : [email protected]

Related Links

www.zte.com.cn



SOURCE ZTE Corporation