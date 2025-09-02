PriceHubble lance un agent IA vocal pour automatiser la qualification des leads immobiliers

PARIS, 2 septembre 2025 /PRNewswire/ -- PriceHubble, leader des solutions d'estimation et d'analyse immobilière, annonce le lancement de son agent IA vocal dédié à la qualification des leads. Pensé pour l'immobilier et les demandes de prêts, cet agent automatise les échanges par téléphone afin de permettre aux équipes de se concentrer sur les opportunités à fort potentiel.

Ce lancement, qui fait suite à celui de la suite d'agents IA de PriceHubble, répond à l'un des principaux défis du secteur : le coût élevé du temps passé sur des leads non qualifiés.

L'agent IA de qualification des leads apporte des résultats concrets et mesurables :

Conversions plus rapides : l'agent IA effectue un premier appel au moment où le lead est le plus réactif, et relance automatiquement en cas d'absence de réponse.





l'agent IA effectue un premier appel au moment où le lead est le plus réactif, et relance automatiquement en cas d'absence de réponse. Leads qualifiés : l'agent vérifie automatiquement les informations, l'intention, les délais et les caractéristiques du bien, et ne transmet que les leads réellement qualifiés.





l'agent vérifie automatiquement les informations, l'intention, les délais et les caractéristiques du bien, et ne transmet que les leads réellement qualifiés. Impact direct sur le chiffre d'affaires : en priorisant les leads qualifiés et en intégrant les données d'appel directement au CRM, il permet aux équipes de se concentrer sur les opportunités les plus intéressantes.

« Les équipes commerciales perdent un temps précieux à courir après des leads non qualifiés. Notre agent IA change la donne en s'assurant que seuls des leads sérieux et qualifiés intègrent le pipeline. Mais surtout, les conversations sonnent naturelles et humaines, une qualité dont beaucoup doutaient, mais qui est désormais une réalité », explique Loeiz Bourdic, Chief Product Officer de PriceHubble. « En combinant efficacité et ton naturel, l'agent permet aux professionnels d'allouer leurs ressources plus intelligemment et de convertir plus rapidement les leads qualifiés ».

« Le lancement de notre nouvel agent IA est une étape de plus mettant l'IA au service des enjeux concrets de l'immobilier, de la banque et du conseil financier », ajoute Stefan Heitmann, CEO et fondateur de PriceHubble. « En combinant données immobilières, IA générative et automatisation, nous proposons des solutions qui améliorent directement l'efficacité, l'engagement client et le ROI. »

Conçu spécifiquement pour l'immobilier et les demandes de prêts, l'agent est pré-entraîné sur des cas d'usage spécifiques, et peut mener des conversations naturelles et fluides. Il s'adapte entièrement aux marchés locaux et aux processus métiers, pour garantir qualité et pertinence.

L'agent IA de qualification des leads est disponible dès aujourd'hui pour les clients PriceHubble.





À propos de PriceHubble

PriceHubble est une entreprise B2B européenne qui développe des solutions IA d'estimation, de conseil et d'analyse pour les secteurs de la finance et de l'immobilier résidentiel s'appuyant sur le big data et le machine learning. Les solutions PriceHubble permettent aux professionnels (banques, agents, courtiers) de mieux conseiller leurs clients particuliers et d'offrir une expérience personnalisée, en leur apportant toute la transparence sur le marché immobilier. Elles permettent également aux acteurs institutionnels (investisseurs, promoteurs et bailleurs) d'estimer et d'analyser rapidement des actifs immobiliers, et de prendre de meilleures décisions lors de l'acquisition, la gestion ou la cession d'actifs. PriceHubble est présent dans 11 pays (Suisse, France, Allemagne, Autriche, Japon, Royaume-Uni, Pays-Bas, Belgique, République tchèque, Slovaquie et États-Unis) et compte 200 collaborateurs dans le monde.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2672631/PriceHubble_Logo.jpg