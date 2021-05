Priio lance la première application au monde conçue pour aider les entreprises à vaincre l'échec (Beat Failure™)

Une nouvelle plate-forme ambitieuse fait de la clarté l'outil de réussite le plus efficace pour les startups, les entreprises et les marques

SAN FRANCISCO, 11 mai 2021 /PRNewswire/ -- Priio®, la plate-forme Beat Failure, est la première application au monde conçue spécifiquement pour les startups, les entreprises et les marques afin de créer une stratégie instantanée, de vaincre l'échec et d'optimiser les équipes pour qu'elles s'attaquent d'abord aux défis les plus difficiles. Construit et productisé par l'agence d'expérience globale Butchershop ® en tant qu'entreprise ImaginedBy™, Priio demande aux utilisateurs « Qu'est-ce qui ferait échouer votre entreprise, votre marque ou votre projet ? » en tant qu'invite, et transforme les entrées des collaborateurs en données et en priorisations en temps réel pour aider les équipes à mieux se préparer à l'avenir.

Partant de l'idée que les problèmes d'une entreprise proviennent d'un manque de clarté entre les parties prenantes, Priio comble le fossé entre les équipes distantes qui travaillent sur des défis sur plusieurs fuseaux horaires. Mis au point dans le cadre des ateliers de Butchershop avec des entreprises internationales telles que Haufe, Nike, Databricks et Real Chemistry, Priio est une application autonome inspirée du processus pre-mortem qui met la méthodologie et l'état d'esprit directement entre les mains de ceux qui en ont le plus besoin, à n'importe quel moment et où qu'ils soient.

« La clarté et la créativité proviennent de l'identification de l'échec potentiel, pas du succès. La liste de ce à quoi ressemble le succès est assez simple. Se mettre au défi d'identifier ce qui peut faire dérailler un plan ou une initiative offre aux dirigeants une feuille de route efficace pour savoir où cibler les ressources », a déclaré Trevor Hubbard, fondateur de Priio et PDG mondial de Butchershop. « Nous voulons tous être plus orientés vers les solutions, mais ce que nous ne réalisons pas, c'est que nous repoussons les solutions créatives à nos problèmes les plus difficiles en nous concentrant uniquement sur le succès. Lorsque nous pensons à l'échec, nous sommes incités à élargir notre champ de vision et à établir des priorités différemment et efficacement. »

Comment fonctionne Priio :

Saisir et trier les réponses avec une équipe ou un groupe à la question « Qu'est-ce qui ferait échouer notre initiative » Discuter et classer la probabilité et l'impact de chaque réponse Répondez aux questions de soutien pour les prochaines étapes Voir les résultats et les utiliser comme un plan d'action responsable par Priio

Lancée pour un test bêta à l'automne 2020 en tant qu'application « pre-mortem », Priio a établi une base d'utilisateurs croissante aux États-Unis et sur le marché européen DACH, ce qui a suscité une productisation et une refonte de la marque dirigées par la cofondatrice Kelly Max, ainsi qu'un modèle commercial évolutif et une mise en place des opérations, dirigés par la cofondatrice Nina Müller. Dans les cas d'utilisation, la réalisation d'un projet, la création d'une stratégie, le lancement d'une nouvelle initiative, l'évaluation des risques ou l'établissement de la confiance du client ont tous été des moments privilégiés pour exploiter la puissance de Priio. Des résultats rapides classés par ordre de priorité pour les équipes offrent aux utilisateurs un maximum de clarté avec une responsabilité individuelle assignée pour avancer en toute confiance.

« Priio consiste à reconnaître que pour qu'une équipe réussisse, il doit y avoir des conversations franches sur ce qui nous attend : le bon, le mauvais et le manque de ressources », a déclaré Nina Müller, directrice du programme mondial de Butchershop Europe. « Le besoin de clarté dans notre travail et notre vie personnelle est irréfutable. Notre objectif est de rendre le processus de recherche de cette clarté et d'alignement sur ce qui doit se passer aussi efficace que possible. »

Essayez Priio gratuitement dès maintenant, seul ou avec votre équipe à partir de 15 $/mois. Visitez www.priio.com pour en savoir plus.

À propos de Priio

Priio® est la première application au monde conçue pour aider les équipes à vaincre l'échec (Beat Failure™). Priio s'inspire de la méthodologie pre-mortem, une méthode couramment utilisée par les plus grandes entreprises pour gagner en clarté. Distillé en une expérience axée sur l'impact pour aider les équipes, les organisations, les entreprises et les marques, Priio crée des stratégies et des étapes à venir instantanées et défendables, renforce la responsabilité individuelle autour des priorités et souligne ce qu'il faut éviter pour réussir.

À propos d'ImaginedBy™

ImaginedBy est un incubateur intelligent axé sur la création et le lancement de produits et de plateformes numériques SaaS. Tirant parti de l'expertise combinée de l'agence Butchershop en matière de marques, de produits commerciaux et de technologies, les projets ImaginedBy sont le fruit du braintrust de l'agence et de collaborations avec des fondateurs extérieurs financés par des capitaux à risque. En plus de Priio, plusieurs projets financés par ImaginedBy™ sont actuellement en cours.

