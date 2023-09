Primavera: a hora de preparar e cuidar da pele para o verão

Momento que antecede a estação mais aguardada do ano também pode servir para criar ou ampliar uma rotina saudável; Cicatrissim, do Ateliê Saúde Fitoterapia, é opção para tratar as estrias

SÃO PAULO, 27 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- A primavera é conhecida como a estação das flores, do renascimento e também marca o começo de um novo ciclo e a preparação para a estação mais quente do ano. E com essa renovação, surge a importância de adotar novos hábitos para preparar e cuidar do corpo e da pele à espera do verão. Ter uma rotina de beleza é fundamental, como ressalta Bruna Romão (@booromao), 26 anos, educadora física e criadora de conteúdo digital. "Minha preparação para o verão começa no inverno. Procuro sempre ter uma alimentação balanceada – com frutas e verduras – e praticar atividade física regularmente. Sempre que vou me exercitar em ambientes externos, passo o protetor solar e procuro driblar a exposição ao sol nos horários mais quentes, principalmente entre 12h e 16h", explica Romão.

Beber água e manter-se sempre hidratada é um dos hábitos que faz parte dos cuidados de skincare da influenciadora. "É muito importante hidratar a pele de fora para dentro e de dentro para fora. Além do uso do protetor solar e da ingestão de bastante água, procuro sempre passar um creme para manter a pele hidratada e macia, evitando o ressecamento por conta do sol", revela Bruna Romão.

Além de cuidar da saúde do corpo e da mente durante as quatro estações do ano, a proximidade da temporada de verão é um bom momento para a introduzir ou reforçar novos hábitos relacionados a uma pele saudável. "Há mais de um ano cuido das minhas estrias, que hoje são imperceptíveis. Com isso, melhorei minha autoestima e tenho a liberdade de frequentar praia, piscina e ambientes externos sem precisar me preocupar com o tipo de biquini que vou colocar, algo que ocorria quando eu era mais nova, e não tratava as estrias, época em que eu acabava me retraindo mais", conta Bruna Romão, sobre sua experiência com @cicatrissim, solução em creme indicada para a redução das estrias brancas e vermelhas com resultados e efeitos visíveis em apenas um mês.

Encarar altas temperaturas exige atenção extra para manter o corpo e a mente saudáveis. Nesse contexto, algumas iniciativas são importantes incluindo ingestão de água, alimentação saudável, prática de atividade física fora do horário de pico do sol (entre 12h e 16h), uso de protetor solar e cremes hidratantes. E claro, o uso de @cicatrissim para tratar as estrias e frequentar praias e piscinas de maneira tranquila e com a autoestima elevada é uma parte essencial desse combo de cuidados com a saúde. Acompanhe, anote e inclua as dicas @booromao na sua rotina diária e prepare-se para a chegada do verão.

