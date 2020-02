PRIME VACATION dá dicas de como escolher e aproveitar melhor um apartamento de férias de propriedade compartilhada

Por isso, a PRIME VACATION é uma boa referência no que diz respeito a dar tranquilidade para que famílias de todo o Brasil invistam no sonho da multipropriedade de férias, permitindo a elas entrar no ciclo virtuoso dessa nova modalidade da economia compartilhada, gastando menos e tendo férias inteligentes, aliando a aquisição de um patrimônio com inúmeras opções de destinos e serviços hoteleiros de categoria internacional. Então, vamos às dicas para tirar o melhor proveito de sua propriedade, em um resort dos sonhos com estrutura completa, sem o custo de uma residência de férias:

Escolha bem o destino no qual se pretende comprar a cota imobiliária para férias em família. Boa estrutura turística, com atrações que agradam a todos, fácil acesso e segurança são quesitos essenciais. Cidades como Gramado , com seu famoso Natal Luz , e Foz do Iguaçu , com as maravilhosas Cataratas estão entre as mais procuradas por turistas no país e já entraram na era da fração imobiliária pelas mãos da PRIME VACATION.

É importante checar a qualidade dos empreendimentos da empresa com a qual se pretende adquirir a cota imobiliária. Uma boa dica é visitar aqueles que já estão em funcionamento, certificando-se que a estrutura da propriedade, de seus produtos e serviços estão a contento. A PRIME VACATION, por exemplo, para garantir a entrega de serviços de alto padrão em seus resorts, se responsabiliza por todas as fases dos projetos que comercializa: incorporação, desenvolvimento, jurídico, inteligência de negócio, marketing, comercialização e gestão de clientes. Para Ronaldo Fagundes , CEO da empresa, aí reside seu principal diferencial: "ao cuidarmos de todo o sonho de férias inteligentes de nossos 18 mil clientes, inclusive do contínuo relacionamento com eles, podemos estar mais próximos de todas as etapas, empenhar os melhores esforços em tecnologia, novas práticas de mercado e treinamento de pessoas para a completa realização dos sonhos das famílias que confiam em nós". A empresa já tem um resort em funcionamento na Serra Gaúcha e prepara mais quatro lançamentos , com duas inaugurações previstas para este ano.

Ao adquirir uma fração imobiliária em um resort, a família terá direito ao número de semanas de utilização de acordo com o plano adquirido. Esse período poderá ser usufruído de três maneiras: utilizando a unidade inteiramente, locando-a para terceiros via o administrador da propriedade ou trocando as semanas a que se tem direito com proprietários de outras unidades em destinos distintos, com os mesmos serviços hoteleiros, via empresas do setor de intercâmbio de férias, como a RCI . E, aqui vai a dica: a chave para a utilização das semanas como e quando se deseja é se programar com antecedência. Os compradores recebem um calendário anual que explica quando cada um pode ligar para a central de atendimento para informar como e quando quer utilizar o período a que tem direito. Para dar condições iguais a todos, anualmente é feito um rodízio nesse calendário, portanto, é preciso ficar atento, pois, a cada ano, a data varia e o importante é ligar no começo do período determinado para cada cliente.

A compra de uma fração imobiliária gera uma escritura correspondente, que faz com que você divida os custos com outros compradores, tornando o negócio bem mais viável e ainda assim sendo proprietário do estabelecimento. Dessa forma, o comprador pode usufruir do imóvel ao longo de toda a sua vida, inclusive o transferindo para seus herdeiros. Esses custos serão mais baixos do que ter a posse total de uma segunda residência para férias.

Nesse vídeo , a PRIME VACATION faz uma comparação entre as vantagens e os gastos com uma casa de férias, com hospedagem em hotéis e com as férias inteligentes da multipropriedade.

E, como bônus, conheça mais 10 vantagens para investir em multipropriedade aqui .

A PRIME VACATION é fruto dos mesmos criadores de Snowland , Casa Aveiro by Dolores , Museu do Festival de Cinema de Gramado , Bela Vista Café Colonial , Gramado Termas Park, Wyndham Gramado Termas Resort Spa , Gramado BV Resort , Gramado Exclusive Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa , em Gramado, da Rio Star , no Rio de Janeiro, e do Aquan Prime Resort , em Foz do Iguaçu. A empresa conta hoje com mais de 10 Universos Prime para venda de multipropriedade nos seguintes destinos: Gramado, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Praia de Carneiros. Além disso, mantém negociações de expansões de seus resorts para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro.

