PRIME VACATION traz o AQUAN PRIME RESORT, nova experiência em hospedagem e entretenimento em Foz do Iguaçu

O AQUAN PRIME RESORT é inspirado pela harmonia e suntuosidade das águas das Cataratas do Iguaçu e será formado por três torres de apartamentos. O empreendimento já está sendo comercializado dentro do conceito de multipropriedade com foco em férias em família no UNIVERSO PRIME, da PRIME VACATION , que está localizado, desde 2017, onde o empreendimento será construído, na Avenida das Cataratas, Travessa Grande, 8.100, a 5 km das Cataratas do Iguaçu, 10 km do centro de Foz e a 4 km do aeroporto.

Com decoração sofisticada, o AQUAN trará um novo conceito de lazer e de férias em família para Foz do Iguaçu. Os apartamentos serão complementados nas áreas comuns com piscinas externas e interna, bar molhado, spa, cinema, restaurantes, sports bar, sala de jogos, brinquedoteca, espaço kids na área externa, espaço teen, lounge na cobertura com vista panorâmica, cascatas decorativas, academia completa e funcional, sala de eventos, dentre outras atrações.

Além disso, o AQUAN PRIME RESORT é o primeiro empreendimento em Foz do Iguaçu em processo total de certificação LEED (Leadership in Energy & Environmental Design). Concebida em 1998 pela ONG United States Green Building Council (USGBC), consiste de uma certificação para construções sustentáveis e "verdes", que visa promover e estimular práticas ambientalmente corretas, do início ao fim da construção. Atualmente, é a certificação sustentável mais reconhecida e procurada no mundo.

Ronaldo Fagundes, CEO da PRIME VACATION, explica ainda como será o complexo turístico do qual o AQUAN fará parte: "em uma área de cinco hectares, inspirado nos centros de compras, restaurantes, teatro e outros tipos de entretenimento que se encontram nos parques de Orlando, na Flórida, reuniremos dezenas de atrações para que as famílias possam desfrutar juntas, o ano todo, de diversão de alto nível, com opções para todas as idades". Ali já se encontram o Museu de Cera, o Super Carros e o Ice Bar, e onde será inaugurado, no primeiro semestre de 2020, o museu e o bar e restaurante temático da Harley Davidson. Ronaldo adianta outras atrações que serão construídas: Museus, Vila Gastronômica, Espaços Kids, quiosques, lojas e espaços tematizados em meio a muito verde e arquitetura diferenciada. Isso vai, realmente, mudar a cara do turismo em Foz do Iguaçu", complementa.

Em dezembro, a PRIME VACATION fez importante investimento no UNIVERSO PRIME de Foz do Iguaçu. Por conta do horário de funcionamento do futuro complexo da Harley Davidson, a sala de vendas da PRIME passou a abrir, desde o dia 14 de dezembro, das 10h às 22h, diariamente, passando a ter dois turnos de atendimento. Com isso, 30 novos colaboradores se juntaram aos 40 que já trabalhavam ali, todos já prontos para explicar os detalhes do AQUAN PRIME RESORT.

A fração, cota ou multipropriedade imobiliária é mais uma modalidade que vem crescendo dentro do conceito de economia compartilhada. Um número de frações de uma mesma unidade imobiliária, geralmente um apartamento em um resort, são legalmente vendidas para famílias que podem, assim, realizar o sonho de ter uma propriedade de férias, com escritura e direitos garantidos, em um destino muito procurado e desejado, onde nem sempre é fácil conseguir uma boa hospedagem. De acordo com a modalidade comprada, a família tem direito a um certo número de semanas para uso por ano. Se não desejar usá-las, poderá locá-las para turistas em visita à cidade (via o administrador da propriedade) ou trocá-las por semanas de férias em outros destinos por intermédio do parceiro RCI, maior rede de intercâmbio de férias do mundo. Segundo estudo da Caio Calfat Real Estate Consulting , há hoje 92 empreendimentos de multipropriedade (46 deles em funcionamento) em 45 cidades de 16 estados brasileiros. Em 2019, houve um crescimento de 15% no setor em relação ao ano passado.

Criada em Gramado em 2016, a PRIME VACATION é a única empresa do setor de multipropriedade turística no Brasil que se responsabiliza por todas as fases dos projetos que comercializa: incorporação, desenvolvimento, jurídico, inteligência de negócio, marketing, comercialização e gestão de clientes. Segundo Ronaldo Fagundes, CEO da PRIME VACATION, aí reside o principal diferencial da empresa: "ao cuidarmos de todas as fases do projeto, inclusive e especialmente do contínuo relacionamento com os mais de 18 mil clientes que já compraram conosco, podemos garantir maior controle e qualidade de todas as etapas, empenhar os melhores esforços em tecnologia, novas práticas internacionais de mercado e treinamento de pessoas para a completa realização do sonho de férias inteligentes em família de nossos clientes".

A PRIME VACATION é fruto dos mesmos criadores de Snowland, Casa Aveiro by Dolores, Museu do Festival de Cinema de Gramado, Café Bela Vista, Gramado Termas Park, Wyndham Gramado Termas Resort Spa, Gramado BV Resort, Gramado Exclusive Resort e Gramado Buona Vitta Resort Spa, em Gramado, da Rio Star, no Rio de Janeiro, e do Aquan Prime Resort, em Foz do Iguaçu. A empresa conta hoje com mais de 10 Universos Prime nos seguintes destinos: Gramado, Porto Alegre, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro e Praia de Carneiros. Em suas bases fora de Gramado, tem foco atualmente na comercialização do AQUAN PRIME RESORT. Além disso, mantém negociações de expansões para os estados de São Paulo, Santa Catarina, Pernambuco e Rio de Janeiro.

