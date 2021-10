Prime You atteint une valeur marchande de plus de 100 millions de dollars américains dans le cadre d'un financement de série D

Il s'agit de la plus grande société de propriété partagée d'Amérique du Sud

SÃO PAULO, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La croissance rapide et solide de Prime You - la plus grande société sud-américaine de partage de jets, d'hélicoptères, de yachts, de biens immobiliers et de voitures de sport - attire de nouveaux investisseurs et davantage de particuliers et d'entreprises qui adhèrent à son modèle de propriété partagée. Prime You vient d'acquérir plus de 10 millions de dollars américains auprès de l'investisseur Nelson Tanure dans le cadre d'une opération de financement de série D coordonnée par Banco Master. La valeur de la transaction est conforme à la valeur de marché de l'entreprise, qui s'élève à 100 millions de dollars américains, en passe d'atteindre le statut de licorne au Brésil (équivalent à 200 millions de dollars américains), compte tenu de l'important potentiel de conquête de clients issus de la classe moyenne.

L'investisseur Nelson Tanure a rejoint le groupe d'actionnaires de Prime You qui comprend déjà des membres du marché financier attirés par le taux de rendement de cet investissement. « L'entrée d'un investisseur supplémentaire renforce la structure du capital afin que nous puissions continuer à augmenter le nombre d'actifs, et confirme que l'entreprise a été repérée par les investisseurs puisqu'elle constitue un projet à potentiel de croissance multiple, 50 fois supérieur à sa valeur actuelle », déclare Marcus Matta, PDG et fondateur de Prime You. « Nos prochaines étapes consistent à pénétrer sur le marché américain et portugais, et à étendre le service à d'autres bases de la pyramide, en parvenant à atteindre la classe moyenne. »

Différents facteurs positionnent Prime You (www.primeyou.com.br) dans le radar des investisseurs : Le fait d'être le seul dans la région à partager différents types d'actifs, d'avoir une forte capacité de croissance organique, de présenter un indice de risque très faible et de rendement élevé, et d'être un service de haute qualité qui a fait ses preuves.

Ils ont également contribué à élever l'entreprise à la valeur de 100 millions de dollars américains. Elle connaît actuellement une croissance forte et durable avec une moyenne de 26 % par an ; elle était de 52 % en 2020, avec des investissements réalisés dans les infrastructures, la technologie, les nouveaux actifs et la diversification des services, et avec leur modèle innovant.

Pour soutenir la croissance, Prime You investit environ 30 millions de dollars américains en 2020-2021, une somme qui pourrait atteindre 70 millions de dollars américain. « Nous continuerons à investir dans l'extension des actifs et l'innovation opérationnelle pour répondre à la forte demande d'actifs partagés, et nous étendrons prochainement le concept à d'autres bases de la pyramide sociale », conclut Matta.

