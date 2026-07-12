PrimeBOT présente la robotique personnelle lors du Sommet sur l'IA au service du bien social de l'ONU à Genève

GENÈVE, 12 juillet 2026 /PRNewswire/ -- PrimeBOT, une marque spécialisée dans la robotique, a participé au Sommet mondial sur l'IA au service du bien social organisé par les Nations unies. Organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT) en collaboration avec plus de 50 agences des Nations unies, dont l'UNESCO, ce sommet examine comment l'intelligence artificielle peut contribuer au bien-être humain. PrimeBOT inaugure une nouvelle catégorie : le robot personnel : des robots conçus pour la maison et le quotidien, et non pour les chaînes de production, que tout le monde peut posséder, programmer et utiliser pour créer. PrimeBOT n'est pas venu pour mettre en avant ses caractéristiques techniques, mais pour participer à un débat mondial sur l'éducation, l'inclusion et le potentiel humain.

PrimeBOT Brings Personal Robotics to the UN's AI for Good Summit in Geneva

Les robots personnels vont révolutionner la formation de l'IA. Imaginez un enfant qui apprend à programmer en apprenant à un vrai robot à se déplacer et à réagir. PrimeBOT Q1 propose une console de développement destinée aux jeunes apprenants. Les enfants commencent par la programmation par blocs pour créer des enchaînements de mouvements, des expressions et des réponses conversationnelles, faisant ainsi de Q1 un compagnon qui écoute et parle. Ils peuvent ensuite convertir ces blocs en code Python et entraîner des modèles d'IA à reconnaître des gestes ou des objets, rendant ainsi tangible l'ensemble du cycle d'apprentissage automatique. La programmation devient un dialogue avec un robot, et non plus une syntaxe abstraite. PrimeBOT envisage Q1 comme un compagnon d'apprentissage basé sur l'IA pour chaque famille : il ne vise pas à remplacer les enseignants ni les parents, mais à rendre l'éducation plus pratique et ludique.

La vision de PrimeBOT repose sur la collaboration et l'intégration : des robots capables de comprendre les besoins humains et de stimuler la créativité. La marque collabore avec des jeunes et des établissements d'enseignement du monde entier, afin d'aider chacun à considérer la technologie comme un facteur de rapprochement et non de division. Aux Nations unies, PrimeBOT a privilégié l'éducation plutôt que le spectacle. Pour l'entreprise, la technologie doit permettre à la prochaine génération de s'épanouir en tant que créateurs d'IA, et non pas simplement en tant que consommateurs.

PrimeBOT est en pourparlers avec des organismes éducatifs et à but non lucratif en Amérique du Nord et en Europe afin d'étudier comment les robots personnels peuvent contribuer à l'initiation des jeunes à l'intelligence artificielle. Il s'agit ici d'un parcours patient : non pas d'une présentation de produit, mais d'une réflexion commune menée avec des éducateurs, des parents et des enfants. L'avenir des robots personnels ne se définira pas seul : il se construira ensemble.