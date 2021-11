Primeira aquisição da Jellysmack é empresa de tecnologia de edição de vídeo alimentada por IA Kamua

Com essa aquisição, a Jellysmack amplia seu sólido pacote interno de tecnologias de IA para dar maior suporte aos criadores.

LOS ANGELES, 16 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A empresa global de criadores Jellysmack tem o prazer de anunciar a aquisição da Kamua, uma startup que usa tecnologia IA para edição, sediada no Reino Unido. Essa é a primeira aquisição da empresa e reforça ainda mais os planos da Jellysmack de utilizar seu recente financiamento do Vision Fund II do SoftBank para impulsionar aquisições de empresas e sua expansão internacional. Isso permitirá que a Jellysmack melhore sua tecnologia atual, respaldando o crescimento explosivo que obteve no ano passado.Também reforça a posição da Jellysmack como a única empresa fundamentada em tecnologia a impulsionar a edição de vídeo por criadores e a distribuição de conteúdo em múltiplas plataformas, colocando-a muito à frente de qualquer outro concorrente ao utilizar tecnologias de ponta que auxiliam criadores a desenvolver suas empresas.

Os avanços da Kamua em visão computacional e machine learning complementarão as tecnologias de IA atuais da Jellysmack, bem como seu pacote interno de produtos. A Jellysmack aproveitará os recursos de IA da Kamua de redimensionamento, enquadramento e recorte de conteúdos de vídeo em formatos apropriados para Instagram, Facebook, Snapchat, TikTok, YouTube Shorts e muito mais. Com o enorme sucesso do Jellysmack Creator Program, que otimiza o conteúdo de vídeo e o distribui em várias plataformas sociais, a empresa edita em média, ao mês, mais de dez mil vídeos, englobando mais de 150 mil horas de edição. A tecnologia da Kamua ajudará a reduzir em até 3 vezes o tempo que leva para redimensionar e recortar vídeos, proporcionando aos editores mais tempo para criatividade.

Uma vez integrada, a Kamua operará totalmente sob o nome e marca Jellysmack. A Jellysmack pretende manter toda a equipe atual da Kamua em tempo integral, incluindo programadores centrais localizados na Romênia. Paul Robert Cary, CEO da Kamua, se unirá à equipe executiva da Jellysmack como Vice Presidente de Tecnologia, Soluções de Edição. A aquisição também representa um marco significativo para a engenharia de IA romena, o mais aquecido pool de talentos de novas tecnologias da Europa. Sob a liderança de Cary, a Kamua alcançou excelentes marcos em menos de um ano de operações, superando até mesmo os sistemas de IA desenvolvidos por grandes players do setor. Sob o nome Jellysmack, Cary espera criar outras soluções inovadoras de edição alimentadas por IA que economizam tempo.

"O objetivo da Kamua sempre foi tornar a edição de vídeos a mais eficiente possível, automatizando o tipo de trabalho que a maioria dos editores não gosta de fazer. Com os recursos e diferenciais que a Jellysmack tem a oferecer, notamos essa visão em um ritmo ainda mais rápido", disse Cary. "Estou empolgado com o fato de nossa tecnologia de vídeo 'automágica' ser utilizada para editar alguns dos conteúdos mais assistidos do mundo e atender a alguns dos criadores mais populares da internet."

Robin Sabban, co fundador e co-CEO da Jellysmack, acrescentou: "A Jellysmack tem o orgulho de contar com o melhor pacote de tecnologia para criadores de vídeo do mundo, e a aquisição da Kamua fortalecerá ainda mais nosso produto central para melhor atender nossos criadores parceiros. Obtivemos um crescimento explosivo no ano passado, alimentado fortemente pelo investimento do SoftBank, e a tecnologia da Kamua, que economiza tempo, nos ajudará a manter nossa trajetória. Não poderíamos estar mais entusiasmados em trazer a talentosa equipe da Kamua para a nossa Jellyfamily."

Pensando no futuro, a Jellysmack pretende continuar a utilizar seu financiamento do SoftBank, que levou a empresa global de criadores ao status de unicórnio, para arredondar seu pacote técnico. Também continuará a expandir globalmente, aprimorar seu principal produto de tecnologia, o Creator Program, e abrir novos caminhos para os criadores atingirem seus públicos.

Co-fundada em 2016 por Michael Philippe, Robin Sabban e Swann Maizil, a Jellysmack é a empresa global de criadores que detecta e desenvolve os criadores de vídeo mais talentosos do mundo por meio da tecnologia. As ferramentas de otimização de dados e vídeos de propriedade exclusiva da empresa impulsionam o crescimento do público social, permitindo novos fluxos de receita e ampliando a monetização. Atualmente, a empresa abriga mais de 350 criadores influentes como MrBeast, PewDiePie, Karina Garcia, Bailey Sarian, Patrick Starrr, Nas Daily e Phil DeFranco. A Jellysmack otimiza, opera e distribui conteúdos de vídeo feitos por criadores para o Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Twitter e YouTube. A estratégia da empresa de criadores se fundamenta em seu sucesso no desenvolvimento de seus próprios canais de conteúdos originais nas áreas de beleza ("Beauty Studio"), futebol ("Oh My Goal"), gaming ("Gamology") e muito mais. De acordo com a empresa líder global de medição de audiência de vídeos, Tubular Labs, o conteúdo administrado pela Jellysmack, quando combinado, conta com dez bilhões de visualizações globais de vídeo por mês e um alcance de plataforma cruzada de 125 milhões de usuários únicos dos EUA, chegando a quase 45% de todos os americanos, o que faz dela a maior empresa digital dos EUA em espectadores de mídia social mensais. Para saber mais, acesse jellysmack.com.

