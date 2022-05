Primeira atualização para o sistema de token em 'DARK EDEN M on WEMIX'

O objetivo da política de token no jogo implementada pela Wemade Connect é obter uma jogabilidade mais divertida e que os usuários obtenham e usem facilmente o token DEBCO no jogo, que pode ser trocado pelo ativo virtual 'WEMIX'. Esta atualização reflete o feedback de usuários que testaram o novo sistema por 2 semanas, e os usuários poderão ver muito mais benefícios enquanto jogam o jogo.

Esta atualização para 'DARK EDEN M on WEMIX' baixou o nível de PVP para obter medalhas, que são materiais para criar DEBCO que podem ser trocados em ativos virtuais WEMIX, aumentou a quantidade máxima de medalhas obtidas e começou a apoiar o mercado de medalhas. O nível de PVP em que os usuários podem obter medalhas foi reduzido de 40 para 30, e os usuários agora podem obter até 100.000 medalhas por semana em vez da quantidade máxima anterior de 70.000 medalhas.

Várias políticas, como a redução do requisito de nível para obter medalhas no Santuário Temeria de 50 para 40, e o requisito de nível de guilda para uma cruzada, um conteúdo de guerra de guilda, de 5 para 2, foram implementados. Além disso, na troca de itens no jogo usando rubis, que são comprados no jogo, os jogadores agora podem trocar medalhas entre si e podem obter e usar medalhas mais facilmente através de várias rotas.

A equipe de operação de serviço da Wemade Connect afirmou: "Mesmo o nível 40, um nível em que os usuários podem usar todo o conteúdo obtido por meio de medalhas, pode ser alcançado em apenas três dias sem fazer compras no jogo, e os usuários podem desfrutar de vários conteúdos e obter medalhas e tokens no início do jogo. Continuaremos nossas políticas para serviços no jogo e valor de token."

Wemade Connect implementou sua primeira política de entretenimento de jogo e vitalização dos lucros obtidos por meio de tokens para os usuários e planeja continuar implementando várias campanhas de suporte realizando um evento de grande escala para premiar os usuários com 400.000 tokens DEBCO até o final do mês, etc. 'DARK EDEN M on WEMIX' pode ser baixado gratuitamente na plataforma blockchain global WEMIX através do Google Play Store e Apple App Store.

<'DARK EDEN M on WEMIX'>

'DARK EDEN M on WEMIX' é um MMORPG baseado em blockchain lançado globalmente em 4 de maio de 2022. Ele vem com o token DEBCO no jogo e os usuários podem desfrutar de vários conteúdos de um jogo P&E trocando tokens com materiais dentro do jogo. O jogo apresenta um cenário bem escrito com a história ocorrendo durante o conflito e guerra entre vampiros e caçadores e efeitos de batalha chamativos, e atualmente está sendo atendido pela Wemade Connect, um desenvolvedor com mais de 90 milhões de downloads em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1825616/image_1.jpg

FONTE Wemade Connect

SOURCE Wemade Connect