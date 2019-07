Primeira cadeia de suprimentos inteligente da XCMG passa no teste de aceitação nacional

"A plataforma da cadeia de suprimentos inteligente da XCMG é uma ligação fundamental para alcançar o compartilhamento de informações e a eficiência operacional entre as empresas de produção e distribuição da XCMG. A XCMG é dedicada à criação de sistemas altamente eficientes e inteligentes, os quais irão convergir compras, logística e troca de informações para impulsionar a Manufatura Inteligente (MI)", disse Dawei Jiang, gerente geral de Fornecimento de Materiais da XCMG em Xuzhou.

O Sistema de Manipulação permite que a cadeia de suprimentos inteligente da XCMG rastreie a informação e a conexão entre equipamentos e peças fundamentais, bem como consultas sobre inventário de componentes fora do local, feedback em tempo real sobre a comercialização e a qualidade, gerenciamento sem papel de depósito móvel e muito mais.

Enfrentando os desafios da era 5G

Ao entrar na era 5G, a XCMG acelerou o desenvolvimento de sua Internet industrial e a integração com a Internet das Coisas (IoT). Sendo líder do setor de máquinas de construção da China, a XCMG está procurando ativamente por oportunidades apresentadas pelas tecnologias 5G na área da Internet industrial.

Zhang Qiliang, gerente geral da XCMG Information Technology Co., Ltd. em Jiangsu, discursou, em um seminário em 23 de junho em Pequim, sobre o uso comercial da tecnologia 5G e a inovação e o desenvolvimento da Internet industrial. Comentando sobre a introdução da tecnologia 5G no setor durante o evento, Zhang disse: "A China, com as tecnologias emergentes da era 5G e da Internet industrial, está trazendo uma nova revolução para o setor de fabricação. A convergência e a aplicação inovadora dessas duas se concentrarão na IoT, automação e controle industrial, rastreamento de logística, realidade aumentada (RA) industrial e tecnologia em nuvem em robótica".

"A XCMG continuará adotando essa revolução, impulsionando o desenvolvimento da integração da IA, 5G e segurança industrial com a plataforma de informação industrial Hanyun da XCMG para criar mais valor para os clientes", disse Zhang.

Esta adoção da revolução da nova tecnologia será apoiada por uma colaboração de longo prazo com o Instituto de Pesquisa da Indústria da Internet da Universidade de Tsinghua, anunciada pela XCMG em XX. A nova parceria verá a cooperação da universidade líder com a XCMG nas áreas da Internet industrial e da Manufatura Inteligente (MI) para promover o desenvolvimento econômico.

Sobre a XCMG

A XCMG é uma empresa multinacional fabricante de máquinas pesadas com uma história de 76 anos. A empresa atualmente ocupa o sexto lugar na indústria mundial de máquinas para construção. A empresa exporta para mais de 183 países e regiões em todo o mundo.

Visite os endereços: www.xcmg.com, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn e Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/946224/XCMG_intelligent_supply_chain.jpg

FONTE XCMG

Related Links

http://www.xcmg.com



SOURCE XCMG