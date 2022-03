Primeira consultoria com plano de assinatura mensal, Fábrica de Criatividade supera as 100 equipes exponencializadas e 1.700 treinamentos

Além disso, a Fábrica de Criatividade parte de um princípio básico entre os clientes a quem oferece consultoria: obrigatoriamente, obter um UAU. Isso mesmo, aquela reação cotidiana que temos, especialmente, em momentos satisfatoriamente bons, é a meta da Fábrica de Criatividade. "Acabamos de ter uma conversa super inspiradora sobre inovação, sobre como, de fato, fazer a diferença nas organizações. Acho que é muito legal que vocês trazem que cada pessoa pode ser protagonista, cada pessoa pode fazer a diferença", suspirou Ricardo Guerra, CIO do Itaú, um dos cases da Fábrica.

Os treinamentos de alta performance desenvolvidos podem ser online, de maneira adaptada, ou presencial e visam elevar o nível das equipes das empresas para entregas UAU. Eles são integrados a partir de trilhas que formam o caminho para esse crescimento, a de Inovação; de Liderança; a Interpessoal; e a de Trainees e Estágio.

"Eu venho trabalhando com a Fábrica há um ano, em alguns trabalhos aqui, para fazer pensar um pouco diferente, na forma de executar as atividades do dia a dia. Acho que traz um desafio para todo mundo, em tentar modificar a forma que a gente pensa", afirma Ricardo Kaoru, diretor de riscos do Carrefour.

No plano de assinatura mensal, o cliente da Fábrica define o valor de acordo com o tempo contratado e tem atendimento disponível 24 horas por dia, sete dias por semana, com soluções incluem treinamentos customizados, de acordo com as necessidades de cada cliente, potencializando times em diferentes frentes e acelerando os resultados da empresa. Entre outros parceiros da Fábrica de Criatividade estão o Facebook, o iFood, a Coca-Cola, o grupo Disney, a Rede Globo, o Magalu, entre outros.

FONTE Fábrica de Criatividade

