Primeira e Segunda Etapas Teste do Campeonato Regional CBC 2023 contam com mais de 5.000 atletas inscritos e disputa em quase 200 clubes de tiro do país

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 17 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A 1ª e 2ª etapa teste do Campeonato Regional CBC 2023, maior torneio de tiro esportivo no país, organizado pela Liga Nacional dos Atiradores Desportivos (LINADE) com o apoio da Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC), aconteceu de 17 a 19 de março e de 7 a 9 de abril de 2023, e foram um sucesso, contando com a inscrição recorde de mais de 5.000 atletas, um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, com boas expectativas para o ano em termos de valorização do esporte do tiro.

Antecedendo o início oficial da competição, as etapas testes foram realizadas simultaneamente em quase 200 clubes de tiro de todo o Brasil com o objetivo de promover a imersão e capacitação destes locais de prova, em especial no treinamento dos novos clubes que ingressaram na LINADE e no campeonato, assim como dos novos atletas e veteranos.

A primeira etapa do Campeonato Regional CBC 2023 está marcada para acontecer de 05 a 07 de maio deste ano. Ao todo, o campeonato contará com seis etapas e Play Off, com disputas em 15 modalidades.

Os competidores que obtiverem as melhores classificações nas etapas e mais o play-off serão os vencedores. No decorrer do campeonato, os participantes concorrem à expressiva premiação e sorteios de diversos produtos CBC. A premiação no total é de cerca de 1 milhão de reais, entre munições, armas, troféus, medalhas, vouchers e dinheiro, além do sorteio de 30 armas.

Ao todo, mais de 500 clubes de tiro, de 15 estados brasileiros, e mais de 7.000 atletas participarão do Campeonato Regional CBC 2023. O objetivo da competição é fomentar o esporte no Brasil, direcionar os participantes para campeonatos nacionais e olímpicos, além de ser uma oportunidade para treinamento dos atiradores esportivos.

Mais informações no site https://regionalcbc.com.br/ ou no perfil do Instagram @RegionalCBC. Inscrições dos atletas em https://regionalcbc.com.br/filiacao-atleta/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2056116/1.jpg

FONTE Companhia Brasileira de Cartuchos

