Primeira edição em São Paulo do Summit Capital Upgrade reúne 300 empresários

Evento organizado pela empresa Capital Upgrade, do Grupo PWR, contou com palestrantes renomados como o fundador da empresa brasileira Chilli Beans, Caito Maia

SÃO PAULO, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em sua primeira edição na cidade de São Paulo, o Summit Capital Upgrade, um dos maiores encontros de empreendedorismo do Brasil, reuniu entre os dias 7 e 8 de outubro cerca de 300 gestores e executivos na sala de convenções do hotel Blue Tree Morumbi.

O encontro, que já impactou mais de 6.000 empresas brasileiras em nove edições realizadas em Brasília, Teresina e Fortaleza, aconteceu em 12 módulos e painéis ao longo de dois dias intensos de programação e ferramentas de gestão.

O Summit Capital Upgrade é uma iniciativa do grupo PWR Gestão que busca alcançar empreendedores, fundadores de empresas, empresários ou executivos de empresas de pequeno ou médio portes, gestores de empresas e profissionais liberais. O objetivo desses consultores e empresários, que já ajudaram milhares de líderes pelo Brasil e pelo mundo, é ensinar estratégias, conceitos e ferramentas práticas para potencializar o resultado dos negócios de diversos segmentos.

Um dos palestrantes que esteve presente no primeiro dia do evento foi o executivo Caito Maia, fundador da Chilli Beans - rede de franquias que fatura mais de R$ 500 milhões/ano. Na oportunidade, ele abordou temas como liderança, planejamento, gestão de Pessoas, vendas e atendimento ao cliente. Sempre com muito entusiasmo, Caito contou sua trajetória e também dos desafios que passou. Como parte da apresentação, o empresário trouxe também o tema inovação. Com o primeiro quiosque, no shopping Villa Lobos, a marca trouxe para o varejo ótico brasileiro o inédito conceito de self-service, no qual o cliente pode manusear e experimentar o produto, antes de comprar. A marca foi a pioneira ao permitir ao cliente criar seu próprio modelo, e também a lançar um modelo de venda direta dos produtos.

O encontro também contou com a experiência de Lásaro do Carmo Jr., sócio da Optimize Consulting e conselheiro de grandes empresas e Holdings nacionais e internacionais. Carmo é referência no mercado empresarial, tendo ocupado vice-presidente do Grupo Silvio Santos e liderado a Jequiti a um crescimento gigante de faturamento e presença de mercado. A programação foi conduzida pelos sócios da PWR Gestão - Paulo Vitor Porto, Wilson Sá e Raduán Melo – reconhecidos como importantes especialistas em consultoria de gestão empresarial do Brasil.

"Nossa imersão em São Paulo foi um grande sucesso. Recebemos centenas de empresários e empreendedores de diversos ramos, em busca das ferramentas assertivas para melhorar seus negócios. Foi uma troca de experiência única e tenho a certeza que este projeto piloto foi o ponta pé inicial para muitos outros eventos que faremos na capital paulista", disse um dos sócios da PWR Gestão, Paulo Porto, responsável por consultorias, mentorias empresariais, conselhos de administração e projetos de M&A.

Uma das estratégias mais esperadas do evento é o Momento Power, em que um dos participantes da plateia foi convidado a expor uma demanda real e recebeu a mentoria de Lásaro do Carmo Jr., da PWR Gestão e dos empresários presentes no evento. "Foi uma oportunidade de aplicar as técnicas aprendidas ao longo do Summit e dialogar com profissionais que são referência em seus mercados de atuação", explica o sócio da PWR Gestão.

Em edições anteriores, a Capital Upgrade já recebeu grandes personalidades como o escritor Caio Carneiro – autores dos best sellers "Seja Foda" e "Enfodere-se!", o ex-lutador Rogério Minotauro, João Kepler sócio da Bossa nova e autor do best seller "Smart Money", Paulo Vieira, Geraldo Rufino, ex-jogadora de voleibol Fernanda Venturini, e também os empresários, Hélio Betltrão, Fabrício Garcia da Magazine Luiza, Henry Maksoud e o produtor musical Marco Camargo.

O evento é organizado pelo Grupo PWR e Lásaro do Carmo, especializado em gestão e desenvolvimento de empresas e também pela agência RUF Ideias, responsáveis em promover eventos corporativos.

Sobre a PWR Gestão

A PWR Gestão é uma das principais consultorias em gestão de negócios do Brasil. Fundada em 2013, a empresa nasceu com o propósito de oferecer um novo modelo de consultoria, baseado na adoção de ferramentas práticas e na implementação de uma gestão de qualidade, focada no desenvolvimento das pessoas e do negócio. Com isso, a consultoria troca o foco do tradicional aconselhamento externo para um acompanhamento direto na execução das estratégias recomendadas. O processo da PWR Gestão prima pelo resultado e é feito em total parceria com o cliente, construindo soluções e analisando cenários em cada etapa do processo. O negócio é liderado por grandes nomes do mercado: Wilson Sá (CEO da PWR e especialista em Gestão, Resultados e Liderança), Paulo Vitor Porto (especialista em Gestão Financeira), Raduán Melo (economista especializado em Estruturação comercial e organizacional), Miguel Dyna (engenheiro, auditor e especialista em Gestão de projetos) e Eduardo Bayma (pós-graduado em controladoria e especialista em Gestão Estratégica). Para saber mais, acesse www.pwrgestao.com.br .

Sobre a Capital Upgrade

A Capital Upgrade chegou ao mercado para impulsionar novos negócios e para auxiliar empresários e empreendedores, a terem mais sucesso e gerarem valor para os seus clientes. Por meio do empreendedorismo, da gestão de qualidade e de cases de sucesso, a empresa apresenta ferramentas práticas e workshops em todo o Brasil. Mais informações estão disponíveis no www.capitalupgrade.com.br

