Primeira Editora no mercado, com foco social, lança livro com trajetória de sucesso de grandes executivos

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Editora Global Partners, referência única no mercado com foco social nos jovens, e também por compartilhar histórias de sucesso de executivos do mundo corporativo, lançou no dia 18 de agosto, na Casa Petra, a quinta edição do livro Histórias de Sucesso. O evento fechado, reuniu cerca de 400 pessoas e contou com coautores, executivos influentes das maiores empresas do mercado. Houve também noite de autógrafos e homenagens a todos os profissionais que fizeram parte da publicação.

A ocasião reuniu profissionais de empresas como Guerbet, MasterCard, Microsoft, Rock in Rio, Grendene, PayPal, Embraer, Lego, Clearsale, BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo, Makro, PR Newswire Brasil, AgileOne, Logicalis, Tech Supply- Grupo Quality S.A., LSG Sky Chefs, T-Systems do Brasil, Level Up, Oracle, Cappini, Sem Parar, IBM, Canadian Solar, Corporate Consulting, Mercedes-Benz, Basf, Kaltura, Toyota e Lexus do Brasil, PFM associados, Pantone no Brasil, Fav Aço e Metais, Innophos Brasil, Vision box, Watch Brasil, Casa Petra, 1-18 Project, MSI, Luax Consultoria e Treinamentos, Catering Internacional Services, Green4T, Lexus Groupe, Avaya, Lacoste, Anefac, Sidnei Oliveira, entre outras.

Como o propósito do projeto Histórias de Sucesso é o de ajudar os jovens, o último dia 18 já começou a render frutos. A CEO da Lacoste e também fundadora do projeto social Capacita-me, Rachel Maia, apresentou seu projeto social. Os alunos do Capacita-me estiveram acompanhando todos os coautores, por todo o tempo do evento, gerando assim network. Na ocasião, dois coautores, o Antonio Paulo Correa e Conde, da empresa Sem Parar e o Guto Azevedo, da IBM, já estão em contato com estes alunos e com o projeto, para gerar empregabilidade para os jovens.

Este quinto exemplar faz parte do projeto da Editora, também chamado Histórias de Sucesso. Suas edições contam com mais de 175 C-Levels das maiores empresas do mundo, que em seus depoimentos inspiram jovens a trilhar uma carreira de sucesso e ainda deixam legado para gerações futuras.

Além de compartilhar estas experiências, seu objetivo também é o de levar novas referências para os jovens universitários. "Já doamos mais de 10 mil exemplares, onde levamos o conteúdo e testemunho de vida e obra de pessoas muito especiais, daquelas que agregam valor e que estão sempre predispostas a criar algo inovador, mesmo que pareça impossível e ilógico. Indivíduos assim têm a capacidade de realizar grandes mudanças", acrescenta Fabiana Monteiro, presidente da Editora.

Universidades como Mackenzie, Ibmec, FGV, Dom Cabral, entre outras, já receberam livros que foram distribuídos gratuitamente.

Os segmentos dos C-levels que fazem parte do projeto são: Alimentício, Educacional, Infantil, Saúde, Farmacêutico, Indústria Química, Gerenciamento de Energia, Produtos siderúrgicos, Gestão Empresarial, Compliance, Hardwares e Softwares, T.I, Sistemas de Pagamento, Automotivo, Aviação, Atacadista, Varejo, entre outros.

Histórias de Sucesso ainda conta com as seguintes empresas parceiras: PR Newswire, 29HORAS Mídia Aeroportuária, MRI Network, Global Private, Azul Linhas Aéreas Brasileiras e Casa Petra.

Fabiana Monteiro - Fundadora da Editora Global Partners e também CEO da empresa de RH Global Partners. É afiliada ao Institute of Coaching at McLean Hospital, associado à Harvard Medical School, Institute of Coaching Professional Association (ICPA), e associada no IBGC – Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Conta com 20 anos de vivência no mercado de recursos humanos, ambiente que a colocou em contato com mais de 10 mil C-levels vindos das maiores empresas do mundo corporativo.

