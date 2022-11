Primeira entidade filantrópica saudita lança seu centro digital no metaverso durante o Dia da Tolerância

A iniciativa é um salto significativo para a Alwaleed Philanthropies e seus parceiros na união entre os mundos físico e virtual

RIAD, Arábia Saudita, 18 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Alwaleed Philanthropies (AP), presidida por Sua Alteza Real Príncipe Alwaleed Bin Talal Al Saud, lançou sua mais recente iniciativa inovadora no metaverso, um centro que combina vários espaços virtuais para oferecer aos usuários uma experiência digital e cultural incomparável. A AP lançou o centro durante o Dia Internacional de Tolerância, que é um dia de observância anual declarado pela UNESCO em 1995 para a conscientização pública sobre os perigos da intolerância. A iniciativa está alinhada com a missão da AP de preencher a lacuna entre culturas e traçar o caminho para que as comunidades globais tornem-se mais abertas e tolerantes, utilizando a tecnologia 3D mais recente e revolucionária para difundir sua mensagem em todo o mundo e conectar-se com a geração mais jovem.

First Saudi Philanthropy Launches its Digital Center on the Metaverse During Tolerance day

A experiência será transmitida ao vivo na plataforma Decentraland, onde os participantes poderão explorar o edifício de vários andares que apresenta elementos de narrativas históricas e, ao mesmo tempo, conecta culturas diversificadas. O desenvolvimento da experiência digital foi inspirado no mandato da AP desde sua fundação há mais de quatro décadas para desenvolver e promover a tolerância em toda a humanidade.

"A Alwaleed Philanthropies assumiu o compromisso de implementar esforços coletivos para expor as mentes e derrubar fronteiras, uma vez que acreditamos em um mundo aberto e operamos com base no conceito de gerar impacto na vida das pessoas do mundo todo. Nosso compromisso com a humanidade é buscar permanentemente abordagens inovadoras à medida que construímos conexões para que haja uma melhor compreensão cultural, bem como tolerância sem limites. Na Alwaleed Philanthropies, iniciamos e colaboramos para nos unir para fazer boas ações, por meio da cooperação com diversas organizações filantrópicas, governamentais e educacionais, com o objetivo de combater a pobreza, capacitar mulheres e jovens, desenvolver comunidades, oferecer auxílio a desastres e criar um entendimento cultural", disse a Sua Alteza Real a Princesa Lamia bint Majed Al Saud, secretária-geral da Alwaleed Philanthropies.

A Alwaleed Philanthropies é uma das primeiras entidades filantrópicas sauditas a ativar significativamente o metaverso com um propósito social e a missão de difundir a mensagem de tolerância, intercâmbio cultural e inclusão, estendendo-se do mundo físico para o mundo digital. A Alwaleed Philanthropies dedica-se a explorar continuamente novos canais e tecnologias que capacitem os seres humanos e destaquem causas importantes. Vale ressaltar que esse centro refletirá todas as áreas de foco da Alwaleed Philanthropies e é apenas o começo dos planos da Alwaleed Philanthropies no metaverso.

