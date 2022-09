Primeira HUAWEI CONNECT fora da China: inovações da Huawei Cloud se tornam globais

BANGKOK, 19 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A HUAWEI CONNECT 2022 começou hoje em Bangkok. Ken Hu, presidente rotativo da Huawei, fez um discurso de abertura, Liberando o Digital. Zhang Ping'an, CEO da Huawei Cloud, anunciou planos de lançar novas regiões na Indonésia e Irlanda, revelou o plano de ecossistema "Go Cloud, Go Global" e reafirmou o compromisso com relação a Tudo Como Um Serviço. Jacqueline Shi, presidente do serviço global de marketing e vendas da Huawei Cloud, disse que a Huawei Cloud lançará mais de 15 inovações em todo o mundo, abrangendo nuvem nativa, desenvolvimento de IA, governança de dados, conteúdo digital, desenvolvimento de software e MacroVerse aPaaS.

Zhang Ping’an, CEO da Huawei Cloud (PRNewsfoto/HUAWEI CLOUD)

De acordo com Ken Hu, as organizações devem adotar a nuvem para o desenvolvimento de inovações, uma vez que a tecnologia digital inteligente é o futuro. A Huawei Cloud integrou mais de 240 serviços e mais de 50 mil APIs para trazer para a nuvem as mais recentes tecnologias de IA, desenvolvimento de aplicativos e tecnologias de big data e ferramentas de desenvolvimento. A inovação e a experiência da Huawei Cloud ajudarão mais organizações a migrarem para a nuvem de forma mais rápida e melhor.

A Huawei Cloud está comprometida com a construção de uma rede global, o que permite que serviços na Huawei Cloud sejam acessados em 50 milissegundos de qualquer lugar do mundo. As empresas não precisarão mais construir seus próprios data centers. A Huawei Cloud lançará novas regiões na Indonésia e Irlanda. Até o final deste ano, a Huawei Cloud terá implementado 29 regiões e 75 zonas de disponibilidade (AZs) que abrangem mais de 170 países e regiões.

Zhang Ping'an também lançou o plano "Go Cloud, Go Global". Com foco em Tudo Como Um Serviço, a Huawei Cloud compartilhará sua experiência localizada adquirida nos serviços para mais de 170 países e regiões, bem como informações sobre empresas e setores nas principais regiões e contribuirá com suas tecnologias e soluções para um ecossistema global. Esse esforço ajudará mais empresas a aprimorarem o uso da nuvem e a se tornarem globais com mais sucesso.

A Huawei Cloud adere à abordagem de "pelo local, para o local" para a construção de um ecossistema digital global. Nos próximos três anos, a Huawei Cloud oferecerá suporte para pelo menos dez mil startups promissoras em todo o mundo, com suporte incluindo otimização de custos, suporte técnico, treinamento de empreendedorismo e outros recursos de negócios. Mais de 120 empresas na região da Ásia-Pacífico se uniram ao Programa Startup da Huawei Cloud.

A Huawei também está aprimorando a plataforma líder do setor para inovações na nuvem. Em seu discurso, Jacqueline Shi apresentou 15 serviços inovadores da Huawei Cloud, incluindo CCE Turbo, Ubiquitous Cloud Native Service (UCS), modelo de onda Pangu, DataArts LakeFormation, Virtual Live, CodeCheck e CloudTest, KooMessage, KooSearch e KooGallery.

Olhando para o futuro, a Huawei Cloud continuará a capacitar os setores por meio de Infraestrutura Como Serviço, Tecnologia Como Serviço e Experiência Como Serviço, descobrir o digital por meio de Tudo Como Serviço e desenvolver uma base na nuvem para um mundo inteligente.

FONTE HUAWEI CLOUD

