Primeira moeda de alto relevo multifacetado do mundo, "Lobo", lidera a coleção quando a Casa da Moeda Real Canadense anuncia as moedas para colecionadores de agosto de 2019

Em outra primeira vez no mundo, a Casa da Moeda está lançando a moeda de prata fina de $20 de 2019 – Luzes da Colina do Parlamento (Lights of Parliament Hill). Usando a tecnologia patenteada "Colour Reveal", uma fotografia da Torre da Paz em Ottawa ganha vida sob luz ultravioleta, com um padrão intricado de cores, produzida com detalhes minuciosos. Esse efeito produz uma visão realista do show anual "Luzes do Norte" ("Northern Lights"), que atrai centenas de milhares de visitantes para os prédios do Parlamento de Ottawa para um espetáculo noturno inesquecível.