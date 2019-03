Primeira plataforma universal de soluções para drone do mundo é centro das atenções no Terra Drone Global Summit

A plataforma universal de soluções para drone desenvolvida pela Terra Drone colocará essas empresas em um grupo de elite dos principais provedores de soluções de tecnologia para drone do mundo, abrindo novas portas para colaboração e aquisição de clientes. Com o objetivo de facilitar o crescimento do setor de drones como um todo, a plataforma alavancará ainda mais as soluções centradas no clientes capazes de abrir caminhos para solucionar os mais complexos problemas industriais tanto para o público quanto para o setor privado.

As tecnologias exclusivas das empresas do grupo que vieram à tona durante o Terra Drone Global Summit incluíram tanto hardware quanto software, com cada conjunto de solução excepcional e diferenciado adaptado às exatas necessidades de vários setores como petróleo e gás, eletricidade, mineração, construção, serviços de utilidade pública, etc. A Terra Drone do Japão também trouxe suas capacidades exclusivas à mesa com o Terra Lidar, para pesquisas de alta precisão, tecnologia de navegação automática para inspeção de ativos e implementação de sistema UTM (gestão de tráfego não tripulado) no local.

Nejc Trost, da C-Astral da Eslovênia, declarou: "Nos últimos 11 anos, a C-Astral concentrou-se com sucesso no desenvolvimento tecnológico de pequenos sistemas elétricos avançados UAV de longa duração. Agora, estamos buscando colaborar com o Terra Group a fim de solidificar nossas vendas globais e rede de suporte. Também estamos empolgados quanto aos efeitos sinérgicos da utilização de sistemas de dentro do grupo a fim de ampliar nosso setor de P&D e adaptar-nos às oportunidades mais exigentes do mercado".

No ano passado, a Terra Drone desenvolveu laços de negócios globais em um ritmo sem precedentes. Com mais de 20 empresas do grupo já em sua rede, a Terra Drone agora está buscando colaborar com mais parceiros que possuem tecnologias de ponta para drone e os principais fornecedores de serviços para drone de cada país. Para mais informações ou para se unir a esse cobiçado grupo, entre em contato com info.jp@terra-drone.co.jp.

