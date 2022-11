Primeira venda do caminhão autônomo Volkswagen é para o Grupo Vamos

Vinte unidades se destinarão a locações para o agronegócio

Desenvolvimento é 100% feito no Brasil

SAO PAULO, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Volkswagen Caminhões e Ônibus deu início à sua jornada na era dos veículos com direção autônoma e já conta com uma grande encomenda para a Vamos – líder e pioneira em locação e venda de caminhões, máquinas e equipamentos e com ampla rede de concessionárias de novos e seminovos. São 20 unidades do VW Constellation 31.280 8x4, que estarão disponíveis para locações do agronegócio. A notícia foi dada hoje (7) por Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, durante a coletiva de imprensa da marca no Salão Internacional do Transporte de Cargas – Fenatran.

"Começamos novamente com o pé direito, celebrando as primeiras vendas desse modelo logo após anunciar seus testes em campo. O Grupo Vamos é o primeiro a adquirir unidades autônomas dos caminhões Constellation, e estamos muito felizes com essa parceria. Esperamos iniciar as entregas desses veículos nos primeiros meses de 2023", diz Cortes.

Totalmente desenvolvido e testado no Brasil, o VW Constellation 31.280 8x4 conta com direção eletricamente assistida, que faz a interface com toda a tecnologia embarcada. Além da caixa de direção com assistência elétrica, está equipado com um avançado sistema de geoposicionamento em tempo real (Real Time Kinematic ou RTK), que identifica sua posição e segue a rota pré-programada, com precisão de 2,5 cm e com variações mínimas, impossíveis de se atingir na condução humana.

O grande diferencial do veículo em teste é o exclusivo sistema VWCO de câmeras, que substituem os retrovisores tradicionais, oferecem uma visão 360° ao redor do veículo, além de maior visibilidade durante a operação noturna.

"O Grupo Vamos lidera a locação de caminhões e ônibus Volkswagen, além de ser o maior da nossa rede de concessionários autorizados. Sua preferência por nossos produtos é uma evidência para o mercado da nossa excelência e versatilidade num mercado exigente como o brasileiro. Esperamos corresponder uma vez mais às expectativas e exigências de um cliente desse porte", explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Serviços da montadora.

Pioneira no setor de locação de veículos pesados no Brasil, a Vamos atua em um mercado com forte potencial de crescimento, já que apenas 1% da frota brasileira é alugada. O modelo da Vamos Locação possibilita uma economia de até 30% nos custos da frota, pois permite ao cliente manter o foco em sua atividade principal, sem se preocupar com documentação e manutenção. Além da economia, a locação contribui para a renovação e modernização da frota, reduzindo a pegada de carbono.

"A compra dos caminhões autônomos da Volkswagen incrementará a frota que temos disponível para locação pelo agro, setor em expansão no qual identificamos grandes oportunidades de negócios. Nós apostamos em tecnologia para levar soluções ao cliente e, por isso, estamos honrados de sermos os primeiros compradores desse modelo da Volkswagen no Brasil", conta Gustavo Couto, CEO da Vamos.

Produto robusto

Robustez é sinônimo do VW Constellation 31.280 8x4. Os eixos dianteiros contam com capacidade técnica de 8 toneladas, aliados a eixos traseiros de 13 toneladas com redução no cubo, e totalizam um Peso Bruto Total (PBT) de 42 toneladas, contando ainda com pneus de alta flutuação que reduzem a compactação do solo e aumentam a tração. Eixos de bitola larga de 3 metros, aliados à suspensão reforçada e ajustados para este tipo de operação, asseguram maior estabilidade lateral do veículo em todas as condições.

O sistema de tração 8x4, somado ao consagrado motor D08 de 280 cv com transmissão automatizada, garante alto desempenho em qualquer terreno, além de conferir maior conforto ao motorista, disponibilidade e durabilidade dos componentes do sistema de trem de força.

Com o kit canavieiro, o modelo traz diversos itens que adaptam o caminhão à operação no segmento sucroalcooleiro, como grade de proteção frontal "quebra mato"; escapamento vertical, pré-filtro agrícola, proteção inferior do radiador "peito de aço"; protetor de alternador contra palha; protetor térmico das tubulações do sistema pneumático (freio), tela de proteção do radiador, pontos de ar para limpeza da cabine e da grade frontal e chicote elétrico com proteção robusta e tomada de força, entre outros.

Sobre a Vamos

A Vamos (VAMO3), empresa do Grupo Simpar, é líder do mercado de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, com mais de 38 mil veículos locados e em atuação em todo território nacional. Pioneiro no segmento, conta com uma ampla rede de concessionária, composta por 41 lojas próprias das marcas Transrio (Volkswagen Caminhões e Ônibus), Fendt (máquinas agrícolas premium), Valtra (máquinas e equipamentos agrícolas) e Komatsu (distribuidor de máquinas e equipamentos de linha amarela), além 11 de lojas de seminovos. Em janeiro de 2021, a empresa realizou sua abertura de capital e já no seu primeiro ano de B3, conquistou o Troféu da Transparência, da ANEFAC e o prêmio da Revista Exame no segmento de Transporte, Logística e Serviços Logísticos. Saiba mais em www.vamos.com.br.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus

Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.

Sobre o GRUPO TRATON

Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.

