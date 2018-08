Primeiras-ministras do Reino Unido e da Escócia abrem Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo

EDIMBURGO, Escócia, 23 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Mais de 150 palestrantes, ministros da cultura e artistas internacionais se reúnem com o início da Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo na principal cidade de festivais de todo o mundo.

Edinburgh International Culture Summit 2018 (C) Andrew Cowan

Quarenta e quatro delegações ministeriais e de políticas culturais de países como Estados Unidos, Cingapura, Ruanda, Nova Zelândia, Brasil, França, Arábia Saudita e Ucrânia marcam presença na Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo.

de países como Estados Unidos, Cingapura, Ruanda, Nova Zelândia, Brasil, França, Arábia Saudita e Ucrânia marcam presença na Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo. Mais de 80 artistas, influenciadores, profissionais e pesquisadores de países como Dinamarca, África do Sul, China , Romênia, Índia e Itália.

de países como Dinamarca, África do Sul, , Romênia, Índia e Itália. A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon , e a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May (em vídeo) discursam na cerimônia de abertura.

Ministros da cultura, palestrantes e artistas de todo o mundo chegaram para a quarta Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo, realizada durante um dos maiores eventos culturais do mundo, os Festivais de Verão de Edimburgo.

Em sua quarta edição, a Cúpula deste ano aborda três áreas fundamentais: cultura em um mundo interligado, cultura e investimento e cultura e bem-estar.

A Cúpula de 2018 dá a ministros e altos formadores de políticas a oportunidade de trabalharem em colaboração com artistas e profissionais e compartilharem melhores práticas globais a fim de desenvolverem políticas eficazes e um impacto duradouro.

A Cúpula Cultural Internacional de Edimburgo é uma colaboração entre o British Council, o Festival Internacional de Edimburgo, o Parlamento Escocês e os governos da Escócia e do Reino Unido.

A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, declarou: "Estou muito contente com a participação de mais de 150 artistas, formadores de políticas, produtores e pensadores de mais de 40 países neste ano. A presença de vocês aqui expressa a crença que todos temos de que a cultura é de suma importância para qualquer sociedade. Também demonstra o compromisso que todos temos de melhorar a forma como apoiamos, desenvolvemos e promovemos nossas áreas culturais."

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, declarou: "É bom ver esta cidade sediando o maior encontro de ministros da cultura do mundo. Esta cúpula é uma oportunidade incrível para todos aqui compartilharem suas experiências e examinarem intervenções e ideias políticas."

Palestrantes de países como Dinamarca, África do Sul, China, Romênia, Índia, Itália e Estados Unidos contribuirão para a Cúpula, entre eles Joshua Ramo da Kissinger Associates, Pu Cunxin da Associação de Teatro da China, Wesley Enoch do Sydney Festival, Fairouz Nishanova da Aga Khan Music Initiative, Ong Keng Sen da TheatreWorks de Cingapura, a Dra. Maria Balshaw da Tate Art Museums, o Eng. Ahmad Al-Maziad da Autoridade Geral de Cultura da Arábia Saudita, o Prof. Richard Sennett do Theatrum Mundi, Elizabeth Diller da Diller Scofidio + Renfro, o artista multidisciplinar sul-africano Prince Totto Théogène Niwenshuti e o Dr. Assal Habibi do Instituto do Cérebro e da Criatividade da University of Southern California.

Contato com a imprensa: Susie Gray - Susie@thecornershoppr.com, +44(0)7834-073-795

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/734254/Edinburgh_International_Culture_Summit_2018.jpg

FONTE Edinburgh International Culture Summit