Primeiro aniversário da marca ADO Ebike - atravesse sua cidade

Vender durante 365 dias, atravessar mais de 600 cidades e facilitar e melhorar a vida de mais de 12 mil famílias.

Hoje, a marca A DECE OASIS (ADO) comemorou seu primeiro aniversário, assinalando a conclusão do processo de 0 a 1.

Realizações da ADO:

Atualização contínua de produtos diferenciados e proteção da jornada de deslocamento de dez mil usuários

"Nossos produtos devem ser o que os usuários realmente precisam." O Sr. Sen disse que a equipe aderiu ao aperfeiçoamento da linha de produtos a partir das necessidades dos usuários e continuou a otimizar os produtos atuais a partir do feedback dos usuários do mercado; para aprimorar a tecnologia, foram colocados em operação os 3.300 metros quadrados da base e do laboratório de P&D de bicicletas elétricas assistidas.

Manter a confiança do cliente e ampliar a influência da marca

"Cada vez mais usuários estão interagindo conosco no Facebook, o que reflete a confiança dos consumidores e a melhoria da conscientização da marca ADO". O Sr. Sen disse que a ADO desenvolveu uma interface de comunicação para o consumidor por meio do "canal de mídia oficial + KOL" para aumentar o engajamento dos usuários.

Até hoje, a marca ADO está desenvolvimento o "projeto de construção de mil lojas virtuais e físicas", que alcançou mais de 100 milhões em valor de exportação. Mais de 60 agentes regionais e mais de 200 lojas da marca ADO em mais de 600 cidades do mundo foram colocadas em operação com sucesso, construindo em conjunto a experiência local da marca de bicicletas eletrônicas ADO.

Enfatizar no serviço localizado e oferecer suporte pós-venda livre de preocupações

"Queremos dizer aos consumidores que, uma vez que eles comprarem um produto da ADO, a marca certamente assumirá a responsabilidade por você." O Sr. Sen está empenhado em enfatizar o serviço de localização.

Atualmente, a marca ADO tem nove armazéns no exterior e três centros de pós-venda locais. Em algumas áreas, a empresa oferece serviço de entrega no prazo de dois a sete dias, entrega no dia seguinte, suporte técnico e pós-venda no local; além disso, nos casos em que não for possível a manutenção devido a problemas de qualidade durante o ciclo de vida de um produto, a ADO promete substitui-lo por um item novo, gratuitamente para os usuários.

Campanha Grateful Rewarding to Customers para criar boas lembranças da marca ADO

O primeiro aniversário da ADO Ebike está se aproximando e para expressar nossos sinceros agradecimentos pela confiança dos consumidores, a marca ADO lançou a campanha "Grateful Rewarding to Customers" para criar boas lembranças com os usuários na loja oficial e nas redes sociais.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812310/image_5022519_40935539.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1812311/image_5022519_40935617.jpg

FONTE ADO EBIKE

