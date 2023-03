Primeiro caminhão de corrida híbrido elétrico do mundo estreia na Copa Truck 2023

VW Meteor Mission Zero agrega experiência com eletromobilidade da Volkswagen Caminhões e Ônibus à competitividade já conhecida da marca;

CBMM incorpora componentes mais eficientes com a tecnologia do Nióbio;

Caminhão será pilotado por Felipe Giaffone na Copa Truck.

SÃO PAULO, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- No próximo domingo (19), estreia nas pistas de Goiânia o primeiro caminhão de corrida com motores a combustão e elétrico do mundo, o VW Meteor Mission Zero. Com parceria de desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus com a CBMM, Ciser, Giaffone Electric e a R9 Competições, a iniciativa Mission Zero tem como propósito iniciar uma jornada em direção a zerar a emissão de carbono deste veículo, a partir de uma série contínua de inovações. O caminhão será pilotado por Felipe Giaffone na Copa Truck, um dos mais importantes circuitos de automobilismo do país.

A competição servirá como laboratório em que novas tecnologias serão exploradas e testadas em condições extremas, com foco em eficiência energética, segurança, otimização de peso e neutralização das emissões de carbono. O veículo foi pensado nos detalhes com um pacote de trem de força e demais componentes que levam à redução do consumo de combustível e das emissões.

A grande novidade é o conjunto de trem de força híbrido, com motor elétrico para auxílio do motor a diesel. A integração eletrônica do veículo utiliza de forma inteligente e sincronizada ambos os sistemas de tração (elétrica e combustão), junto com um sistema de regeneração de energia durante a frenagem, conhecido como Kers, para recarregar as baterias. Tudo isso projetado de acordo com os mais rigorosos padrões de segurança.

"A Volkswagen Caminhões e Ônibus demonstra, mais uma vez, seu pioneirismo no desenvolvimento de novas tecnologias, apoiando tecnicamente essa iniciativa que busca o avanço da categoria Copa Truck rumo à neutralização das emissões de carbono dos veículos, promovendo uma competição mais sustentável", explica Luciano Cafure, diretor de Marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Em linha com essa tendência mundial de adoção de tecnologias mais sustentáveis e graças à parceria com a CBMM, a iniciativa também larga na frente com o uso de materiais avançados com Nióbio, o que confere mais resistência, leveza e segurança, tornando o caminhão ainda mais competitivo. Também faz parte da jornada tecnológica a possibilidade de adoção de materiais nanocristalinos (ligas que, com o Nióbio, adquirem um conjunto único de propriedades eletromagnéticas) aplicáveis à eletroeletrônica e em componentes para o carregamento com maior eficiência energética.

"Nosso foco é fazer implementações progressivas e aperfeiçoar componentes essenciais do caminhão. O Nióbio é um elemento chave nesta jornada altamente tecnológica. Pequenas adições deste metal com propriedades únicas são capazes de aumentar a performance de materiais utilizados, já que o veículo fica mais leve e consome menos combustível. A Copa Truck permite testar os materiais e novos componentes ao limite. É como colocar um laboratório nas pistas; nos permite inovar mais rápido". explica Érico França, especialista técnico da CBMM, que acompanhou o desenvolvimento do projeto.

O caminhão inaugura uma nova era no cenário do automobilismo mundial, se lançando à frente de iniciativas semelhantes que ainda estão em discussão em outras pistas de corrida pelo mundo. "Acreditamos que essa é a oportunidade para levar a competição a um novo patamar de desempenho e sustentabilidade, sendo um importante passo para a indústria automotiva", destaca Jackson Dal Comuni, gerente de marketing da Ciser, maior fabricante de fixadores da América Latina. "Estamos muito entusiasmados em apoiar o piloto Felipe Giaffone em mais uma temporada da Copa Truck, especialmente pela iniciativa inovadora de desenvolver o primeiro caminhão híbrido com motores a combustão e elétrico da competição."

Quem vai pisar fundo no acelerador para testar em condições extremas toda essa tecnologia também está motivado com a transformação que está em curso. "Estou muito feliz em participar deste projeto tão inovador e inspirador ao lado de parceiros incríveis: CBMM, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ciser, Giaffone Electric e a R9 Competições. Além da Omni Financeira, um parceiro que atua comigo em vários projetos. Este será um ano inesquecível e marca o começo de uma nova jornada de sustentabilidade no esporte a motor nacional", comenta Felipe Giaffone, piloto da equipe R9 Competições | Giaffone Racing.

Sobre a Volkswagen Caminhões e Ônibus

Membro do Grupo TRATON, a VW Caminhões e Ônibus é a fabricante dos veículos comerciais Volkswagen, uma das maiores montadoras de caminhões e ônibus da América Latina. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: produtos sob medida e um excelente serviço de pós-vendas. A empresa também é referência em inovações tecnológicas, sendo pioneira no desenvolvimento e produção de um caminhão 100% elétrico na América Latina. A empresa busca sempre soluções que reduzam o impacto ambiental e ajudem a preservar o meio ambiente. Há 40 anos, a fabricante mantém seu compromisso de desenvolver veículos que superem as exigências dos clientes – onde quer que eles rodem, seja pelas estradas brasileiras, latino-americanas, africanas ou asiáticas.

Sobre a CBMM

Líder mundial na produção e comercialização de produtos de Nióbio, a CBMM possui mais de 400 clientes, em 50 países. Sediada no Brasil, com escritórios e subsidiárias na China, Países Baixos, Singapura, Suíça e Estados Unidos, a companhia fornece produtos e tecnologia de ponta aos setores de infraestrutura, mobilidade, aeroespacial, saúde e energia. Em 2019, investiu na 2DM, empresa dedicada ao Grafeno e, em 2021, nas startups Echion e Battery Streak. Os investimentos visam novos desenvolvimentos em materiais para baterias de íons de lítio. Desde a sua fundação, a CBMM desenvolve projetos no Brasil e em diversos países do mundo para fomentar a adoção de materiais avançados com Nióbio por diversas indústrias. Para mais informações, visite o media center.

Sobre a Ciser

Como maior fabricante de fixadores da América Latina, a Ciser marca sua presença em mais de 25 países, com um portfólio de mais de 27 mil produtos, divididos em 503 linhas. Mais de 2 mil colaboradores estão divididos entre as unidades de Joinville e Araquari (SC), e Sarzedo (MG). Com 63 anos de história, a companhia segue investindo fortemente em inovação tecnológica e conduz ações de responsabilidade socioambiental. Ao longo de seis décadas de investimentos, aquisições e ampliação dos segmentos em que atua, a Ciser se tornou uma das maiores empresas de Santa Catarina. Seus produtos cobrem diversos segmentos, como automotivo, agronegócio, energia, moveleiro, metalomecânico, construção civil, estruturas metálicas, linhas branca e marrom, petróleo e gás e varejo da construção civil.

Sobre a Giaffone Electric

Localizada em Cotia (SP), a Giaffone Electric é uma startup que tem como principal foco o desenvolvimento e fabricação de projetos de mobilidade elétrica para vans, caminhões leves e pesados. A startup reúne diversos profissionais que buscam desenvolver projetos sustentáveis a partir do uso de novas tecnologias e experiência da sua empresa fundadora, a Giaffone Racing, responsável pelo desenvolvimento e fabricação de diversos veículos para categorias do automobilismo brasileiro como a Stock Car e Rally dos Sertões.

Um membro do GRUPO TRATON

Sobre a VW Caminhões e Ônibus



Com um portfólio completo de soluções para o transporte de cargas e de passageiros, a Volkswagen Caminhões e Ônibus é uma das maiores montadoras da América Latina e integra o Grupo TRATON, sendo também responsável pela fabricação de veículos MAN no continente. O Brasil cedia o centro mundial de pesquisa e desenvolvimento da marca VWCO, com expertise em mercados emergentes para veículos sob medida, de acordo com as demandas específicas de seus clientes. Desde 1981, quando iniciou suas operações, chegar ao topo do mercado, respeitando e satisfazendo as necessidades dos clientes com a melhor relação custo-benefício, sempre foi o foco da montadora. E é exatamente isso que oferece a seus clientes: caminhões e ônibus sob medida, um excelente serviço de pós-vendas e uma extensa variedade de serviços.



Sobre o GRUPO TRATON



Com suas marcas Volkswagen Caminhões e Ônibus, Scania, MAN, Navistar e RIO, a TRATON SE é uma das principais fabricantes de veículos comerciais do mundo. Sua oferta inclui veículos comerciais leves, caminhões e ônibus. O Grupo pretende reinventar o transporte — com seus produtos, seus serviços e como parceiro de seus clientes. Para a TRATON, o crescimento econômico sustentável sempre inclui tratar as pessoas e a natureza com respeito. A tríade Pessoas, Planeta e Desempenho moldará o futuro de nossa empresa.



Volkswagen Caminhões e Ônibus

Comunicação

(11) 5582-5335 / (24) 3381-1063

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2031827/1.jpg

FONTE Volkswagen Caminhões e Ônibus

SOURCE Volkswagen Caminhões e Ônibus